العراق يخسر 6 ملايين دونم من أشجار النخيل

حمل النائب عن محافظة كربلاء، رياض المسعودي، وزارة الزراعة مسؤولية موت الملايين من أشجار النخيل والفواكه والحمضيات في المحافظة.

وقال المسعودي إن “ العراق يمتلك سبع طائرات زراعية فقط وهي لم تحلق سوى 500 ساعة منذ العام 2013″، معتبرا أن “قلة أعداد تلك الطائرات وراء موت الأشجار بكافة أنواعها لعدم وجود مكافحة جوية للآفات الزراعية التي انتشرت بشكل كبير”.

وأضاف، ان “بساتين العراق وبسبب عدم وجود مكافحة جوية خسرت 6 ملايين دونم من أشجار النخيل والفواكه والحمضيات”، مشيرا الى أن “ العراق يخسر سنويا ترليون دينار نتيجة تراجع انتاجه الزراعي”.