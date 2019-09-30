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العراق يفتتح رسمياً معبر القائم مع سوريا

العراق يفتتح رسمياً معبر القائم مع سوريا
أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، اليوم الاثنين، افتتاح منفذ القائم الحدودي مع سوريا بشكل رسمي.

وقال مدير إعلام الهيئة علاء الدين القيسي في تصريح، إن رئيس الهيئة كاظم العقابي افتتح رسمياً منفذ القائم الحدودي مع سوريا أمام حركة التجارة والمسافرين.

وبين أن الافتتاح تم بحضور وزير الداخلية السوري محمد رحمون وعدد من كبار المسؤولين العراقيين في محافظة الأنبار حيث يقع المنفذ.

وكان منفذ القائم العراقي المؤدي إلى منفذ البو كمال السوري قد أغلق عام 2014 إبان سيطرة تنظيم داعش عليه وعلى الأراضي المقابلة في الجانب السوري.

وتمكنت القوات العراقية من تحرير المنفذ في عام 2017 إلا أنه لم يفتتح حينها بشكل رسمي بسبب مشاكل فنية وأمنية على الجانبين العراقي والسوري.

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