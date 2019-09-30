الفيديو… تقرير يلقى الضوء على مهرجان الموصل للسلام العالمي والتعايش

تقرير لقناة الغد يلقى الضوء على

أوضح تقرير بثته قناة الغد أن مدينة الموصل العراقية أقامت مهرجانها الثالث للسلام العالمي، وأن الاحتفال يُقام في مكان كان في السابق معكسراً للتنظيم الإرهابي، وكان يتم فيه تدريب العناصر المتطرفة، ويتضمن برنامج المهرجان عزف الموسيقى وتقديم العروض الفنية والرقصات ونشر ثقافة المدينة وتراثها.

وهكذا فإن الحياة تعود لتدب من جديد في المدينة التي كانت في السابق مسرح للاشتباكات والقتال العنيف بين القوات العراقية وتنظيم داعش الإرهابي ذلك قبل أن يتم تحريرها من قبضة التنظيم الارهابي

وأضاف تقرير الغد أنه في اطار جهد مشترك من سكان مدينة الموصل للدعوة إلى السلام والأمن والتعايش بعد التحرير، نظم مجموعة تتألف من 100 شاب متطوع من ديانات مختلفة هذا المهرجان، الذي حضره الآلاف من الموصل والمحافظات العراقية الأخرى، وهو ما شكّل ميلاداً فنيا جديدا للمدينة التي مازالت تحاول بناء نفسها.

متابعاً أن الموصل تتحول الآن من منطقة كانت تعاني الدمار والهلاك إلى منطقة تحتفي بالسلام /التعايش بين مختلف الديانات.