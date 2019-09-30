الوحدات الكوردية تعلن الانسحاب من سري كانيه وتسليم نقاطها للمجلس العسكري الجديد

أعلنت الوحدات الكوردية، اليوم الأحد، انسحابها من سرى كانيه (رأس العين) بغربي كوردستان (كوردستان سوريا) بشكل رسمي وتسليم نقاطها إلى «مجلس سرى كانيه العسكري» التابع لقوات سوريا الديمقراطية بعد تدمير الانفاق في المدينة بإشراف قوات التحالف الدولي التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت مصادر ميدانية من المنطقة: «القوات الأمريكية ومجلس سرى كانيه العسكري سيرتا معاً دورية مشتركة على الحدود مع تركيا ضمن إطار تفاهمات المنطقة الآمنة».

وأضافت أن «القوات الأمريكية أشرفت على تدمير أنفاق وتحصينات عسكرية لقوات سوريا الديمقراطية في ريف سرى كانيه».

بدورها، أكدت القيادية في «مجلس سري كانيه العسكري» ألبين هارون في تصريح، أن «هذه الدورية هي ضمن المرحلة السادسة المتممة للبنود المتفق عليها في اتفاقية الآلية الأمنية».

وقالت القيادية: «إن قواتنا قامت بتدمير التحصينات في تل أرقم و بلدة تل حلف وداخل مدينة سري كانيه, وحتى قرية عين حصان، واستلمت قوات مجلس سري كانيه العسكري النقاط التي انسحبت منها قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب والمرأة بشكل رسمي».

وأعلنت الوحدات الكوردية أنها ستنسب حتى عمق يتراوح بين 5 كم إلى 14 كم من المناطق الحدودية مع تركيا مع أسلحتها بإشراف من قوات التحالف الدولي.