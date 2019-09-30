(جنكيزخان) 00 في المشهد العربي(1

في سلسلة(2):قصائد من تحت الوسادة،سلسلة جداريات شعرية، سلسلة قصائد لكنها مقالات مفكرة00

بقلم- رحيم الشاهر- عضو اتحاد ادباء ادباء(3) العراق

انا اكتب، إذن انا كلكامش( مقولة الشاهر) (4)

من فضل ربي مااقولُ واكتبُ** وبفضل ربي للعجائبِ أُندَبُ( بيت الشاهر)

مشاكلُ العرب ْ لاتنتهي 00 قالوا لها حبلٌ من مسدْ وامرأتها حمالة الحطبْ00 مشدودةٌ من جهلها حتى أبي لهبْ قالوا لها حبلٌ وأرجوحة ومحركٌ مجاني 00 ومرتعٌ وبحبوحة ْ وراقصٌ وأغاني 00 وهاهم العرب00 تساقطوا مصائبا فهمْ للنار إتمامُ الحطبْ! ** مشاكل العربْ00 شيطانُها مشاغبْ يريدون زعيما : لاطويل لاقصيرْ لاصغيرْ ، لاكبيرْ لااصلعْ ، و لا انزعْ لاسمين ، لانحيفْ لاوزير ، لاعريفْ عصاه سحريةٌ تلقفُ مايأفكونْ00 وتحصي كم يشخرونْ 00 وكم يلغطونْ 00 ولما تُوج الرئيس ، بإرثه النفيسْ محمولاعلى ظهورهم أسقطوه في قيامة النعيقْ وقبل دقائق حملوه على كفوفِ التصفيقْ وقالوا هو لاغيره متوجٌ قديسْ!00 وسرعان ماصار ( إبليسْ) ثم رموه بالقشور ، والطماطمْ 00 وطاردوه بالشتائمْ00 وقالوا له : ارحلْ 00 لانريدك يامشؤوم 00ياخنزير 00 ( ياطرطور)00يازنديق00 يابن المشعول 00يابن المشؤوم 00 يافاسق 00 يافاجر 00 ( ياجنكيزخان) 00 ( يامناحيم بكن) 00 ارحل ماعاد يوسعكَ المكان اشعلْتَ فينا نارا من غضبْ! وبعد رحيل الرئيس 00 اتجه العرب لجلب رئيس جديدْ 00، وصالح ومفيدْ00 وقالوا نريده هذه المرة 00 واسع الجبينْ 00 مجسداً مكينْ 00فلما تقدم ، وألقى خطابه الاول 00 قالوا له 00- وهو يغص بالبسملة – لانريد 00 بل نريد 00 مجدنا التليد 00 ارحل أنت مثل صاحبك 00جنحٌ مهيضْ 00 وديكٌ لايبيضْ 00وبين رحيل رئيس وآخر 00 يتأخر العرب للوراء ربع قرن 00 وتضحكُ إسرائيل حتى تبدو نواجذُها 00وتقول : اللهم دم ْخبال العرب 00ففي كل خبال لي منهم (قدسٌ وجولانْ) 00 ولهم مني حواضن الأكفانْ

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(1) كتبت في نقد الواقع العربي بين الرئيس والمرؤوس (2) السلسلة منهجيتي للوصول الى الكتابة الذهبية (3) تكرار لفظة الادباء، معيار يبحث عن العقلاء (4) للشاهر لائحة اقوال، وآراء ،وحكم، ومصطلحات ، وعناوين ، ومقالات، ونبوءات، وقصص قصيرة ، ومنشورات مدوية ، ينفرد بها عن غيره