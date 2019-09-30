ذا فويس: سميرة سعيد تدخل المنافسة وراغب علامة يرد بلوك أحلام .. فيديو وصور

شهدت الحلقة الثانية من مرحلة الصوت وبس في الموسم الخامس من برنامج ذا فويس The Voice، بدء اندماج النجمة سميرة سعيد التي دخلت بقوة معركة جذب المواهب المتفردة على حساب أبرز منافسيها الفنانة أحلام والمطرب محمد حماقي، بينما تربص المطرب راغب علامة بزميلته أحلام ورد لها ال “بلوك” في اللحظات الأخيرة ليمنعها من ضم الموهبة التونسية نهى رحيم.

سميرة سعيد تمهلت كثيرا في قرار ضم المواهب الشابة في الحلقة الأولى، ولكنها دخلت المنافسة سريعا في حلقة اليوم، وبدأت التحدي مع النجم راغب علامة من أجل ضم موهبة مغربية لشاب يدعى رضوان الأسمر.

راغب علامة حاول خطف الموهبة المغربية بإبراز جانب الخبرة مؤكدا أنه سوف يمنحه خبرة 35 عاماً، وهنا فاجأت سميرة سعيد الجميع بقولها أنها خبرة 50 عاماً، وحاولت أحلام استغلال المنافسة بين راغب علامة و سميرة سعيد، وصعدت على المسرح من أجل اقناع المشترك بالانضمام إلى فريقها، فما كان من راغب إلا أن صعد معها حتى يمنع المتسابق من الانضمام إلى أحلام، وفشلت محاولات حماقي لاستغلال الموقف لصالحه بعد أن أعلن رضوان أنه سوف ينضم إلى فريق سميرة سعيد، التي أعلنت معرفتها السابقة به قائلة: أنا عارفاك كويس، وعارفة إنك ملحن وبتكتب كلمات كمان، وبتوزع، وأول ما دخلت خطفتني بصوتك، ولما لفيت لقيتك إنت، وإنت من الناس اللي بعشق صوتها.

أحلام نجحت كثيرا في الصراع الثنائي بينها وبين النجم راغب علامة، فضمت المتسابق السعودي عبد العزيز إبراهيم بعدما ذكرته أنها حاملة لقب ذا فويس في الدورة الماضية والمرشحة للفوز هذا العام أيضا، وبمجرد اختيارها وجهت عبارات الشماتة إلى راغب علامة بارتدائها نظارتها الماسية، ثم سألته هل لديه ورقة أمامه؟ فأجاب بالإيجاب فطلبت منه أن يستخدمها “كمروحة” من أجل أن يحصل على تهوية بعد انتصارها عليه، ورد عليها راغب سريعا: أنا غلطان إني معملتش بلوك ليك.

المتسابق علي الشريفي، أثار شغف كل أعضاء لجنة التحكيم بعدما قدم موال لناظم الغزالي، و”قلى يا حلو” وحاول راغب علامة ضمه إلى فريقه، ولكنه اختار الانضمام لفريق أحلام.

في الموسم الماضي شاهدنا أول ثنائي يتقدم للمنافسة على لقب ذا فويس وفرقت بينهما أحلام في مرحلة العروض المباشرة، وهذا الموسم خطف فريق “الأرسوزيس”، المكون من ثلاثة شقيقات الأنظار، واستطاعوا أن ينالوا على إعجاب الجمهور ولجنة التحكيم، وبعد انتهائهم من الغناء، وجهت سميرة سعيد رسالة لهم قائلة: أنتم حلوين وطعمين، ولازم تكونوا في فريقي لأني بيكم هابقى كسبت 3 مطربين مش مطربة واحدة بس، وبالفعل وافقوا على الانضمام إلى فريقها.

المتسابقة اميليا سعد، ابهرت لجنة تحكيم برنامج” ذا فويس” بتقديمها لأغنية باللغة الفرنسية، ويبدو أنها كانت مستقرة على الانضمام لفريق راغب علامة منذ البداية، فلم يستمر الصراع بين نجوم لجنة الحكم على ضمها كثيرا، ومنحها راغب كاب يحمل أول حرف من اسمه على غرار القميص الذي يمنحه حماقي لأعضاء فريقه.

الموهبة توفيق كلش خاض المنافسة وسط ظروف حرجة جدا، فقد جاء دوره بعد شقيقه حسن الذي فشل في إقناع أي عضو من لجان التحكيم بالالتفات له، وعوض توفيق إخفاق شقيقه بعدما التفت النجمة سميرة سعيد إليه.

المشتركة التونسية نهى رحيم، خطفت قلوب وآذان أعضاء لجنة التحكيم بمجرد تقديمها أغنية “جرح تاني” للفنانة شيرين عبد الوهاب، واصرت أحلام على ضمها دون أن تدري أن راغب علامة ضغط على زر البلوك ليمنعها من الحصول على الموهبة، وبعدها حاولت أحلام صرف انتباه نهى عن فريق راغب وطالبتها بالانضمام لأي فريق آخر، ولكنها بالنهاية انضمت إلى راغب علامة بطريقة رومانسية لتبكي أحلام وتؤكد أن راغب استخدم البلوك في مكانه الصحيح وحرمها من موهبة حقيقية.