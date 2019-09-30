سيادة المطران عطا الله حنا : ” ان استفحال مظاهر العنف وانتشار جرائم القتل في الداخل الفلسطيني انما تعتبر ظاهرة مقلقة…

للغاية ويجب اطلاق المبادرات الهادفة الى معالجة هذه الحالة ”



القدس – قال سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس لدى استقباله اليوم وفدا من مدينة حيفا بأن ظاهرة استفحال مظاهر العنف والقتل والجرائم في الداخل الفلسطيني انما تعتبر ظاهرة مقلقة للغاية لا سيما اننا شاهدنا في الاونة الاخيرة سلسلة جرائم مروعة في عدة مدن وبلدات في الداخل .

اننا اذ نرسل من القدس برسالة التضامن والتعاطف مع اسر وعائلات ضحايا جرائم القتل داخل اراضي ال48 فإننا نعرب عن شجبنا واستنكارنا لهذه الجرائم المروعة ونحذر مجددا من خطورة انتشار السلاح في كل مكان هذا السلاح الذي يستعمل في هذه الجرائم والتي ادت الى دخول الالم والحزن الى اسر كثيرة فيتمت الاطفال ودمرت الكثير من العائلات ناهيك عن كونها ظاهرة تمس السلم الاهلي بشكل مباشر .

ان من يتحمل مسؤولية هذه الجرائم ليس فقط الشرطة او من يسمح بانتشار الاسلحة بهذا الشكل في مجتمعنا الفلسطيني في الداخل بل هنالك حاجة ملحة لانتفاضة ثقافية فكرية انسانية تصحح الاعوجاجات في مجتمعنا وتكرس ثقافة السلم الاهلي واللاعنف بعيدا عن استعمال السلاح وجرائم القتل وغيرها من الوسائل المروعة .

نرفض اللجوء الى العنف تحت اي ظرف من الظروف فقتل النفس البشرية انما تعتبر جريمة نكراء بحق قيمنا وانسانيتنا وتراثنا وهويتنا ومن يروعون المواطنين بجرائمهم وبأسلحتهم انما يجب ان نقول لهم ” كفى ” قتلا واستهدافا للابرياء وكفى جرائم قتل مروعة ادخلت الرعب والخوف الى مجتمعنا .

ان معالجة هذه الظاهرة لا يمكن اختزالها فقط من خلال ما تقوم به الشرطة او الجهات التي تسمح بتوزيع السلاح بل يجب على المؤسسات التربوية والدينية والتعليمية وغيرها ان تقوم بدورها المأمول في معالجة هذه الظاهرة ، فهذه الظاهرة تدل على وجود ازمة ثقافية قيمية وظاهرة العنف في مجتمعنا يجب ان تعالج ثقافيا وتربويا ودينيا وعشائريا واجتماعيا من خلال اطلاق المبادرات الخلاقة ورسم البرامج التعليمية الاستراتيجية الهادفة الى تكريس ثقافة المحبة والاخوة ونبذ العنف في نفوس ابناءنا وشبابنا .

تدارس سيادته والوفد الزائر ظاهرة العنف وجرائم القتل المستشرية في الداخل الفلسطيني وقدم سيادته بعض الاقتراحات والافكار العملية بهدف معالجة هذه الظاهرة الدراماتيكية .