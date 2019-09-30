شرطه وجيش ولادك يا بلادى

وولادنا هما حراسك يا بلادى…. شرطه وجيش ولادك يا بلادى

وطلاب العلم رافعين راسك…….وغنيمه الفلاح نجاة حراسك.

مصر منوره بناسك ورقه احساسك

موظفين وعمال ما بنخذل ناسك.. بتفرحى بتزعلى بنشرب كاسك

وولادنا هما حراسك …….. وطلاب العلم رافعين راسك

ولادك تاج على راسك … .. ونخاف على إحساسك

وبندعى بسلامه حراسك….. بإسم الله اللطيف ينجى حراسك

ولادك تاج على راسك… .. ونخاف على إحساسك

وبندعى بسلامه حراسك ….. بإسم الله اللطيف ينجى حراسك

مصر بجيشها تسد عين الشمس..بخبره ومعرفه النهارده وبكره وأمس

مصر بجيشها ردت التتار والصليبين…. مصر بجيشها ثلاثه وسبعين..و الله القوى المتين الفراعنه منصورين

مصر بجيشها تسد عين الشمس…بخبره ومعرفه النهارده وبكره وأمس.. مصر بجيشها ردت التتار والصليبين..مصر بجيشها تلاته وسبعين…و الله القوى المتين الفراعنه منصورين

والمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين..ولعدونا دايما صاحين

ونرد الآسى على البادى… ..ولا يتكرر الآسى تانى بأرضى

ولا يتعذب انسان فى أرضى ..ولا عدو يحصد الغالى بأرضى

من حقى بلدى حمايه أولادها … من حقى بلدى حمايه أولادها

حقنا نعيش فى أمان …. بلدى وأرضى نبع الأمان

حقى أعيش فى أمان … وبقلب شجاع أزيح الهوان

واللى يهز أمانك ولا فيه مسامحه..

هانم داود