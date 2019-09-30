صلاة عشق لامرأة مختلفة

بقلم : شاكر فريد حسن

من وراء غبار السنين

تطل عيناكِ

امطريني بقطرات سعادة

من حنانيكِ

حوطيني بأسواركِ

طوقيني بذراعيكِ

تعالي أبحر في دمع عينيكِ

بشراعي ومجدافي

أسمعيني صوتكِ

الذي أعشق

ودعيني أسكُبُ روحي

في روحكِ

فأنتِ عيون الحُبِّ

ونبض الفؤادِ

وأنت اطواق الياسمين

المنثور

فقد أعلنتُ عليكِ الحُبَّ

ولن أكون لسواكِ

فأنا المتيم بهواكِ

وأنتِ النور

والدمع

والحياة

وجنة الأرض

وانتِ الفرح

ودم الوريد

تسامرين وحدتي

وتعيشين بين

ضلوعي

وتسكنين في عروقي

وروحي

وفي اعماق وجيبي

ولا عمر ولا حياة

ولا طمأنينة دونكِ

وإن جف حبر يراعي

سأكتبُ لكِ بدمائي