عبد المهدي: الدولة العراقية تواجه مشاكل كثيرة وامكاناتها أقل من متطلباتها

شكا رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي يوم السبت من “المشاكل الكثيرة” التي تواجه الدولة العراقية.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم، عددا من الخريجين من حملة الشهادات حيث واستمع الى مقترحاتهم ومطالبهم ، ووعد بحلها في وقت قصير وبأسرع وقت ممكن، بحسب بيان صادر عن مكتب عبد المهدي.

ونقل البيان عن عبد المهدي قوله خلال اللقاء ان “واجب الدولة ان تجد العمل لأبنائها وهو حق لهم كما ان برنامجنا الحكومي ينص على ذلك ونحقق فيه تقدما”.

واضاف ان “الدولة تواجه مشاكل كثيرة كما تعلمون وامكاناتها أقل من متطلباتها ولكن علينا معالجة أي خلل ، ولدينا حلول ممكنة نعمل عليها ومطمئنون لصدق وعودنا مع شعبنا” .

وتعهد رئيس مجلس الوزراء “بوضع الحلول وتسريعها وإيجاد حل لجانب كبير من مشكلة الخريجين”، مشيرا الى ان “تظاهرات الخريجين سلمية ومنضبطة وهي حق للتعبير عن مطالبهم ومظهر سلمي من واجب القوى الأمنية حمايتها والتعامل معها بشكل سلمي ومنضبط ايضا” .

يشار الى ان عددا من حملة الشهادات العليا قد نظموا مؤخرا تظاهرات امام مبنى الحكومة الاتحادية وسط العاصمة بغداد مطالبين بتوفير وظائف لهم الا ان القوات الامنية واجهتهم بالضرب، ورشهم بخراطيم المياه الحارة مما اثار امتعاضا كبيرا بين الاوسط الشعبية والسياسية.