عبد المهدي: لا رجعة عن قرار إحالة الساعدي إلى الإمرة

اكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، امس الاحد، انه لا رجعة عن قرار إحالة الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي الى الامرة.

وقال عبد المهدي في حوار مع عدد من الصحفيين انه “لا رجعة عن قرار إحالة الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي الى الامرة في وزارة الدفاع”.

واضاف عبد المهدي ان “الضابط لا يختار موقعه وإنما يؤمر وينفذ”، معتبرا ان “ارتياد بعض الضباط للسفارات أمر غير مقبول”. وتابع انه “لا يمكن ترك المؤسسة العسكرية لأهواء شخصية سواء كانت أهواء القائد العام أو أي شخصية أخرى”.

وأكد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وجود طلب من رئيس جهاز مكافحة الارهاب طالب شغاتي، يقضي بنقل قائد قوات الجهاز عبد الوهاب الساعدي. وقال ايضا إنه “لا يمكن للقائد العام للقوات المسلحة أن يتراجع عن قراره وإلا سيعطي رسالة بأن قراراته غير مدروسة، وغير أصولية”. واوضح أن “هنالك طلبا من رئيس جهاز مكافحة الإرهاب بنقل الساعدي، وقد نقلناه الى مكان مشرف”.

وتابع، أن “الذهاب الى الإعلام خطأ، قد تكون هناك شكوى ولكن الشكوى بعد التنفيذ وليس قبله”. ومضى بالقول: “هل يغفر للضابط إذا كان له تاريخ مشرف، أن لا يطيع الأوامر؟”. في سياق آخر، منعت السلطات، امس الأحد، إزاحة الستار عن تمثال للقائد العسكري الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي في مدينة الموصل، رغم إكماله قبل أشهر وجاهزيته للافتتاح. بدوره أصدر تجمع شباب نينوى، امس الأحد، بياناً بعد منعهم من إزاحة الستار عن نصب الفريق الركن عبدالوهاب الساعدي، فيما أكدوا اكتفاءهم بإجراء وقفة تضامنية سريعة مع الأخير وقضيته. وقال شباب نينوى، في بيان: “للأسف بعد ان تم تجهيز وتحشيد الناس وبعد تنسيق وتواصل مستمر مع الجهات المعنية، تفاجأنا بوصول برقية عاجلة من العمليات المشتركة المحترمة بمنع ازاحة الستار عن تمثال الفريق الركن عبدالوهاب الساعدي بحجة مراعاة مشاعر بقية القادة الذين شاركوا بعملية التحرير”. وتابع البيان: “وفي الوقت الذي نؤكد فيه على احترام التعليمات التي تصدر من قيادة جيشنا الباسل وقواتنا الامنية الموقرة كنا نتمنى ان يتم التعامل مع هذه القضية الوطنية التي تمثل العراق وحده بدون اي تمييز بطريقة اكثر كياسة واحترام لإرادة الناس في نينوى”.

وأضاف، انه “تم الغاء عملية رفع الستار وسنكتفي باجراء وقفة تضامنية سريعة مع الفريق عبدالوهاب الساعدي وقضيته ومع جراح بلدنا العزيز”.