عدم الاكتراث و اللامبالاة أحد الأسباب المستديمة للأوضاع المزرية

بقلم مهدي قاسم

من عاداتي اليومية ـــ في حالة عدم وجود عمل ضروري ينبغي

إنجازه فورا ــ أقوم بتصفح العديد من مواقع الصحف العراقية منها المطبوعة أو الإلكترونية ، لغرض متابعة تطورات الأمور و الأحداث السياسية المستجدة و مدى اهتمام الكّتاب العراقيين بهذا الحدث أو ذاك ، أو تناولهم لها باستفاضة و اهتمام لاكتشف ــ كالعادة ــ ذلك الضرب

المعتاد من عدم اكتراث و لامبالاة إزاء هذا الحدث المهم أو ذاك الحدث البارز و ذات الأهمية ، فلنأخذ حدثين لا زالت أصداؤهما قائمة في الشارع العراقي من حيثا إثارة غضب وسخط و نقمة و استنكار متواصل هما : الأعتداء السافر والوحشي على أصحاب الشهادات العليا بخراطيم

المياه العنيفة من قبل قوات حفظ الأمن و النظام و بشكل غير مبرر ، و ثانيهما هو قرار تجميد الفريق الأول الركن وبطل تحرير الموصل عبد الوهاب الساعدي ، بشكل يثير الأسئلة و الشبهات الكامنة وراء ذلك ، للوهلة الأولى قد يبدو كلا الحدثين ” عاديين ” بالمقارنة إلى إحداث

سياسية أو اجتماعية أكثر أهمية وبروزا ، من وجهة نظر هذا الشخص أو ذلك ، وهو أمر قد يبدو كذلك ، ولكنني هنا أود أن أركّز على جانب التضامن والتعاطف فقط ، مع أصحاب الشهادات العليا المتعرضين لشتى أنواع اعتداء و مهانة ، بل و استهانة بمطالبهم و أوضاعهم المعيشية الصعبة

و الاجتماعية المتزعزعة أولا و رفض و إدانة عملية الاعتداء الوحشية التي طالتهم ثانية ، و الشي نفسه يمكن أن يُقال عن قرار تجميد الفريق الركن عبدالوهاب الساعدي الذي بدلا من يكافيء ــ على الأقل معنويا ــ قد جُمد ، كإنما عقابا له على بطولاته وتضحياته الوطنية والعراقية

، وهو الأمر الذي يعني شتى ضروب الغبن و الإجحاف ، فضلا عن المهانة والاستسخاف ، بحق ضابط عسكري عراقي صيل أستوطن قلوب عدد كبير من العراقيين لمواقفه الوطنية الشجاعة ، حيث جُمد بهدف إقصائه ووضعه على الرف جانبا ، في سياق محاولات جارية بخفاء و دهاء ، بغية تطهير الجيش

من ضباط وطنيين وذلك تمهيدا لجعله جيشا ولائيا للنظام الإيراني بالمطلق ..

فمن هنا كان يجب إيلاء اهتمام خاص وتركيز مكثف بهذين الحدثين

المهمين ــ حسب اعتقادي ــ ليس فقط تعبيرا عن روح التعاطف والتضامن مع الذين تعرضوا لهكذا ظلم و إجحاف ، إنما الدفع باتجاه عدم تكرار هذا الصنف من الظلم مرة أخرى ، إذ إنني أعتقد ــ و انطلاقا من تجربتي الشخصية ــ أن التركيز و التواصل في الكتابة عن حدث مهم ــ إيا

كان ــ ومن قبل عدد كبير من كّتاب وإعلاميين ، غالبا ما تأتي بنتائج إيجابية و مرجوة ، فعلى سبيل المثال :

1ــ إفشال مشروع اقتراح تغيير قانون الأحوال المدنية الذي

قُدم من قبل السياسي المتوفى عبد العزيز الحكيم ، و قد حدثت عملية الإفشال هذه بفضل التركيز و الكتابة المستمرة والمتواصلة عن مدى خطورة هذا المشروع على حياة المرأة العراقية ، و لأسابيع عديدة من قبل عدد كبيرمن كتّاب عراقيين ..

2 ــ إفشال مشروع الأب الروحي للأحزاب الفاسدة ” المرجع

” اليعقوبي والهادف هو الآخر إلى تشريع قانون يسمح بتزويج بنات بسن الطفولة ..

3 ــ دفع ساسة ومسؤولين متنفذين بين حين و آخر ، نحو تنفيذ

أحكام الإعدام الصادرة بحق العناصر الإرهابية المُدانة قضائيا ، أثناء زياد و كثرة مقالات تتضمن مطالبة من هذا القبيل بهذا الأمر..

4 ــ تسليط و تركيز الضوء على مجزرة سبايكرحينذاك ( أنا

شخصيا كتبتُ ثلاث مقالات أو أربع واحدة بعد آخرى بهدف إلفات أنظار الشارع العراقي إلى حقيقة حدوث المجزرة الرهيبة ) في الوقت الذي حاول نوري المالكي و بطانته السياسية والإعلامية التعتيم المتعمد على ذلك خوفا من الفضيحة السياسية والتي انفجرت ، فيما بعد ، كقنبلة

سياسية و اجتماعية مدوية وضعت نوري المالكي و بطانته في زاوية الإحراج السياسي الكبير..

5 ــ في السياق ذاته كتبتُ ثلاث أو أربع مقالات عن حصار

بلدة ” أمرلي ” الصامدة والتي باتت مهددة بالسقوط في ــ أية لحظة ــ بيد عناصر عصابات داعش بالرغم من الاستغاثة المتواصلة من قبل الأهالي المحاصرين ، حيث كانت ستترتب عنها ـــ في حالة سقوطها ــ مجازر جماعية رهيبة مع عمليات اغتصاب وسبي و غير ذلك ، وقد وصفتُ صمودها

ــ و بقليل من مبالغة ــ بصمود أهالي ستالينغراد و تبعني كتاب و فضائيات أخرى بالتركيز إلى أن استجابت الحكومة و أرسلت دعما عسكريا و مؤنة للمحاصرين الذين انتصروا في النهاية من خلال عدم سقوط بلدتهم في تحت سيطرة عصابات داعش !.

و تجنب لأي سوء فهم ، أنني هنا لستُ بصدد إطراء نفسي (

لكوني اعتبر المقالات السياسية خارج خانة الإبداع الأدبي و ليست لها أية قيمة فنية تاريخية ) بقدر ما أود القول إن قيام أعداد كبيرة من كتّاب و إعلاميين بالتركيز على حدث مهم ، سواء تضامنا و تعاطفا أو إدانة و استنكارا ، و بشكل متواصل ، بحيث تكون لها أصداء قوية

على الرأي العام العراقي ، فربما ، ستكون ذات تأثير إيجابي يصب لمصلحة الطرف المتضرر من فئات و شرائح اجتماعية مظلومة و تسبب في الوقت نفسه إحراجا لهذا المسؤول أو السياسي المتنفذ ذات العلاقة

بالأمر قد يدفعه إلى التراجع و عادة النظر في قراراته الخاطئة

أو الظالمة ..

بينما اتخاذ موقف لامبالاة وعدم اكتراث سيكون عامل تشجيع

لممارسة الفساد بحق الدولة وتكريس الفساد و الظلم بحق المواطنين ــ حسبما أظن و أعتقد ..