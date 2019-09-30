لتكون بغداد افضل

ارتياح شعبي وتفاعل إيجابي من أهالي مناطق البياع وحي العامل والدورة لما تقوم به بلدية الرشيد من إزالة التجاوزات والمشوهات على الطرق والأرصفة والساحات العامة

هذا وذكر مدير عام بلدية الرشيد المهندس رائد أحمد علي ان حملة إزالة التجاوزات التجارية مستمرة ضمن الرقعة الجغرافية التابعة لبلدية الرشيد على الرغم من تعرض ملاكات وكوادر الدائرة للاعتداءات في حوادث منفصلة في وقت سابق من قبل بعض المتجاوزين وتعرضهم للتهديد

هذا واثنى الأهالي في تلك المناطق على الجهود المبذولة من قبل دائرة بلدية الرشيد

برفع تلك المشوهات لاسيما على الأرصفة والأزقة التي باتت تشكل عائق على المارة فضلا عن منظرها غير اللائق بالمدن