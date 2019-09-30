Posted on by

لتكون بغداد افضل

ارتياح شعبي وتفاعل إيجابي من أهالي مناطق البياع وحي العامل والدورة لما تقوم به بلدية الرشيد من إزالة التجاوزات والمشوهات على الطرق والأرصفة والساحات العامة

هذا وذكر مدير عام بلدية الرشيد المهندس رائد أحمد علي ان حملة إزالة التجاوزات التجارية مستمرة ضمن الرقعة الجغرافية التابعة لبلدية الرشيد على الرغم من تعرض ملاكات وكوادر الدائرة للاعتداءات في حوادث منفصلة في وقت سابق من قبل بعض المتجاوزين وتعرضهم للتهديد

هذا واثنى الأهالي في تلك المناطق على الجهود المبذولة من قبل دائرة بلدية الرشيد

برفع تلك المشوهات لاسيما على الأرصفة والأزقة التي باتت تشكل عائق على المارة فضلا عن منظرها غير اللائق بالمدن

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close