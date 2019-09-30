محافظ ذي قار يواصل جولاته التفقدية ويتابع الواقع الخدمي في قضاء الجبايش

المكتب الإعلامي

تابع محافظ ذي قار ، عادل الدخيلي ، الواقع الخدمي في قضاء الجبايش ، ضمن سلسلة جولاته التفقدية في إطار الحملة الخدمية التي أطلقها للوقوف على مستوى الخدمات وحل المشكلات والمعوقات التي تواجه عمل المؤسسات الحكومية ، بحضور عضو مجلس المحافظة حسن الأسدي وعدد من مدراء الدوائر الخدمية .

وترأس الدخيلي خلال الزيارة اجتماعاً للحكومة المحلية في الجبايش وأستمع إلى ممثلين عن أبناء القضاء في نقاشات مفتوحة حول مشاكل ومتطلبات الجانب الخدمي والصحي والتربوي التي تواجه عملية النهوض بواقع القضاء ، بعد معاناة طويلة من تردي مستوى الخدمات هناك .

وتفقّد المحافظ مستشفى الجبايش العام وتجوّل في أقسامه والتقى بعدد من المواطنين فيها ، موجهاً دائرة الصحة بسد النقص الحاصل في الملاكات الطبية والأدوية ، فيما أصدر أمراً بإيقاف التنقلات لمنسوبي الصحة والتربية العاملين في القضاء .

واطلع الدخيلي على مراحل انجاز المبنى الجديد لمستشفى الجبايش سعة (100) سرير ، وبحث مسببات تلكؤ الشركة المنفذة ، واعداً باتخاذ الاجراءات القانونية بحقها لعدم وجود عائق فني لإكمال المشروع بعد وصول نسب إنجازه إلى نحو 80% ، مشدداً على حرص الحكومة المحلية بمتابعة المشاريع المتلكئة ومحاسبة المقصرين .