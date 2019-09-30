مسؤول عراقي رفيع: قريبا سيتم حل الكثير من المشاكل العالقة مع اقليم كوردستان

رجح الامين العام لمجلس الوزراء نعيم حميد الغزي يوم السبت حل الكثير من الخلافات والقضايا العالقة بين الحكومة الاتحادية، وحكومة اقليم كوردستان قريبا.

وقال الغزي في تصريح ادلى به للصحفيين اليوم، انه “يوجد وفد تفاوضي لحل المشاكل العالقة مع الاقليم بما يخص مسألة النفط والمنافذ الحدودية والمناطق المتنازع عليها وكذلك كركوك مواضيع اخرى”، مؤكدا ان هذه ابرز النقاط الخلافية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم.

واضاف ان “الوفود المشتركة بين الجانبين مستمرة بالحوارات لحل تلك المشاكل وقريبا يحسم الكثير منها”.