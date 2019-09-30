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مصرف ايراني يفتتح 7 فروع في العراق

أعلن رئيس جمعية المصارف الخاصة، عن استصدار بنك ايراني تراخيص لافتتاح 7 فروع بالعراق، وذلك في اطار دعم الصادرات للاخير.

وأوضح کوروش برویزیان في كلمة بمنتدى “تمويل الصادرات للسوق العراقية” الیوم الاحد، أن البنك الايراني الخاص، لم يذكر أسمه، استصدر التراخيص اللازمة من البنك المركزي العراقي لافتتاح 7 فروع، حيث تم انشاء فرعين منها، برأس مال 50 مليون دولار لكل واحد.

وأكد رئيس جمعية المصارف والمؤسسات الائتمانية الخاصة الايرانية، أن الجمعية على استعداد لتشكيل كونسورتيوم (تحالف) لتمويل المشاريع التصديرية مثل الخدمات الفنية والهندسية للعراق.

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