مظاهرة في الموصل ضد قرار إقالة الفريق الساعدي

انطقت مساء اليوم الأحد مظاهرة شعبية حاشدة ضمت الآلاف من الموصليين، بالقرب من تمثال الفريق عبد الوهاب الساعدي في منطقة النور شرقي الموصل.

وأفادت مراسلة (باسنيوز) من المنطقة، أن «المتظاهرين انطلقو بعد فشلهم بإزاحة الستار عن تمثال الساعدي ومنعهم بالقوة من قبل قوات سوات التي بدأت بدفعهم خارج سور التمثال بالقرب من جامع زيناوه في منطقة النور».

وطالب الموصليون رئيس الوزراء عادل عبد المهدي «بمحاسبة المفسدين أولاً، الذين دمروا البلاد وشاركوا بسقوط نينوى والأنبار وصلاح الدين التي حررت على يد هذا البطل الميداني الذي أعاد الأرضي المغتصبة إلى أهلها ورد كرامتهم، بدل أن يصدر قرار إحالة قائد ميداني إلى وزارة الدفاع»، حسب قولهم لـ (باسنيوز)، معتبرين أن «هذا أمر لايجوز أصلاً ببلاد تقول بأنها بلاد تنصف قادتها».

وطالب المجتمعون الحكومة الاتحادية ورئس الوزراء «بسحب هذا القرار المخزي المعيب بحق قائد عراقي».