مقتل إمرأة وإصابة 7 في اضطرابات وتمرد بمخيم الهول شمال سوريا

قتلت امرأة وأصيبت 7 أخريات بجروح واعتقل أكثر من 50 في اضطرابات شهدها مخيم الهول شرقي سوريا.

وشهد مخيم الهول في منطقة الجزيرة حالة فوضى إثر قيام قوى أمن المخيم باقتحام اجتماع لقرابة 50 من نساء داعش كانوا يخططون لإنشاء محاكم سرية لبعض النسوة الأخريات، وعلى إثرها تدخلت قوات الأمن الداخلي، إلا أن النساء تمردن، وأشهروا السلاح في وجه القوى الأمنية ليحدث اشتباك مسلح.

وقال مصدر في قوى الأمن الداخلي في المخيم انهم حصلوا على معلومات بأن بعض نساء داعش شكّلن محاكم سرية لبعض النساء الأخريات بتهمة ابتعادهم عن فكر داعش ضمن خيمتين في قسم “المهاجرات”، وعلى الفور تدخلت القوات، إلا أن نساء داعش أحدثوا حالة من التمرد، أطلقوا النار على القوات.

وسيطرت القوى الأمنية على الوضع بعد قرابة نصف ساعة من الاضطرابات ليتجدد بعدها التمرد في منطقة البوابة الخلفية لقسم “المهاجرات”, قُتلت فيها إحدى الداعشيات، إلى جانب إصابة 7 أخريات.

واعتقلت القوى الأمنية 50 امرأة من نساء داعش.

ويُعد مخيم الهول الواقع 45 كم شرقي مدينة الحسكة شمال شرق سوريا من أكبر المخيمات في مناطق شمال وشرق سوريا، وأخطر المخيمات في العالم ، ويقطنه أكثر من 71 ألف نسمة بين لاجئ ونازح وعوائل داعش الذين استسلموا او تم اسرهم من قبل قوات سوريا الديمقراطية في بلدة الباغوز آخر معاقل تنظيم الدولة الاسلامية.