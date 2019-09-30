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ملكة جمال إيران : لست شبيهة هيفاء وهبي

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كشفت ملكة جمال إيران 2019 lily ahmad ali والتي تحمل الجنسية البريطانية انها من اشد المعجبات بالفنانة اللبنانية هيفاء وهبي التي وصلت شهرتها الى دول الغرب بحسب قولها وقالت : احبها و اجدها متجددة رغم سنوات عملها في مجال الشهرة , لكنني في نفس الوقت لا اشبهها ولا اريد ان يضعني البعض في هذه الخانة التي لا تعبر عني لانني على قناعة ان النسخة لا تغني عن الاصل , و انا اجد نفسي حالة خاصة و من حقي ان تكون لدي شخصيتي و كياني بعيداً عن موضوع الاستنساخ الذي اجده متوفراً في بعض دول الشرق الاوسط .

في المقابل اوضحت lily ان ثمة مهمة أمامها في المرحلة الحالية محورها الاساسي إنجاز اكثر من 10 لوحات ضمن إطار الرسم التجريدي لضمها الى معرضها الذي سيقام في لندن و يعود ريعه الى الاطفال مرضى السرطان و اشارت ان هناك اكثر خطوة ستتم من خلال لبنان و دول عربية اخرى من أجل خدمة صغار السن الذين داهمهم المرض الخبيث وقالت : رسالتي كملكة جمال نصرة الاطفال المرضى و اتمنى ان اقوم بمهمتي بالشكل الذي يقدم لهم العون الحقيقي بعيداً عن الشعارات الرنانة  .Image previewImage preview

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