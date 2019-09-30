ملكة جمال إيران : لست شبيهة هيفاء وهبي

كشفت ملكة جمال إيران 2019 lily ahmad ali والتي تحمل الجنسية البريطانية انها من اشد المعجبات بالفنانة اللبنانية هيفاء وهبي التي وصلت شهرتها الى دول الغرب بحسب قولها وقالت : احبها و اجدها متجددة رغم سنوات عملها في مجال الشهرة , لكنني في نفس الوقت لا اشبهها ولا اريد ان يضعني البعض في هذه الخانة التي لا تعبر عني لانني على قناعة ان النسخة لا تغني عن الاصل , و انا اجد نفسي حالة خاصة و من حقي ان تكون لدي شخصيتي و كياني بعيداً عن موضوع الاستنساخ الذي اجده متوفراً في بعض دول الشرق الاوسط .

في المقابل اوضحت lily ان ثمة مهمة أمامها في المرحلة الحالية محورها الاساسي إنجاز اكثر من 10 لوحات ضمن إطار الرسم التجريدي لضمها الى معرضها الذي سيقام في لندن و يعود ريعه الى الاطفال مرضى السرطان و اشارت ان هناك اكثر خطوة ستتم من خلال لبنان و دول عربية اخرى من أجل خدمة صغار السن الذين داهمهم المرض الخبيث وقالت : رسالتي كملكة جمال نصرة الاطفال المرضى و اتمنى ان اقوم بمهمتي بالشكل الذي يقدم لهم العون الحقيقي بعيداً عن الشعارات الرنانة .