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مواجهة نارية بين ارسنال و مانشستر يونايتد في صراع الاقوياء

مواجهة نارية بين ارسنال و مانشستر يونايتد في صراع الاقوياء

تشهد الجولة 7 من الدوري الإنجليزي، اليوم الاثنين، مواجهة مثيرة ومنافسة قوية بين مانشستر يونايتد وآرسنال، في إطار الصراع المبكر بين الفريقين على فرصة احتلال أحد المراكز المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ومع تقارب المستويات بين عدة فرق ورغبة كل فريق في المنافسة بقوة على المقاعد الأوروبية، يتطلع كل من الفريقين إلى فرض سيطرته وانتزاع فوز ثمين يقربه خطوة من ضمان أحد المراكز المؤهلة.

ويلتقي الفريقان في ختام مباريات الجولة 7، اليوم الإثنين، على إستاد “أولد ترافورد” في مدينة مانشستر الإنجليزية.

وفيما اشتعل الصراع مبكراً بين مانشستر سيتي، ووصيفه ليفربول على صدارة المسابقة هذا الموسم، ينتظر أن تتنافس الفرق الأخرى على المراكز التالية في جدول المسابقة وهي مانشستر يونايتد وآرسنال وتشيلسي وتوتنهام مع إمكانية دخول فرق اخرى معهم في الصراع مثلما حدث في المواسم الماضية.

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