53 حزبا ومنظمة مجتمع مدني في السويد تتضامن مع حاملي الشهادات العليا

تظاهر المئات من حاملي الشهادات العليا ( دكتوراه وماجستير) ، أمام مكتب رئيس مجلس الوزراء، مطالبين بحقهم في الحصول على فرصة عمل ، استنادا للمادة (22 أولا) من الدستور العراقي، التي نصت على ان ( العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة) ، وبدلا من قيام السلطات المسؤولة والجهات المتنفذة بدراسة مطاليبهم المشروعة، وإيجاد الحلول لها. مارست هذه السلطات القمع مستخدمة المياه الحارة في تفريقهم، و التي

تعد انتهاكا لحقوق الإنسان وللدستور العراقي.

نحن الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني الموقعة ادناه ، نعلن استنكارنا الشديد لقمع

المتظاهرين السلميين ، الذين مارسوا حقهم الذي ضمنه لهم الدستور بموجب المادة (38) في التعبير عن آرائهم بكل الوسائل الديمقراطية السلمية ومنها حق التظاهر والإحتجاج والتجمع،ونؤكد تضمننا معهم ونطالب الجهات المسؤولة صاحبة القرار، بالإستجابة للمطالب المشروعة في توفير فرص العمل لهم وتأمين تكافئها امام الجميع.

الموقعون:

1 ـ الحركة الديمقراطية الآشورية / محلية السويد

2 ـ حزب بيت نهرين الديمقراطي / فرع السويد

3 ـ الإتحاد الديمقراطي الكردي الفيلي

4 ـ المجلس الشعبي الكلداني السرياني الآشوري / مكتب السويد

5 ـ حزب الجبهة الفيلية / فرع اوربا

6 ـ منظمة الحزب الشيوعي العراقي في السويد

7 ـ منظمة الحزب الشيوعي الكردستاني في السويد

8 ـ تنسيقية التيار الديمقراطي في ستوكهولم

9 ـ رابطة المرأة العراقية فرع السويد / ستوكهولم

10 ـ جمعية المرأة العراقية في ستوكهولم

11 ـ جمعية المرأة الكردستانية في السويد

12 ـ جمعية المرأة المندائية في ستوكهولم

13 ـ اتحاد الجمعيات المندائية في دول المهجر

14 ـ الإتحاد الديمقراطي للجمعيات العراقية في السويد

15 ـ رابطة الديمقراطيين العراقيين في ستوكهولم

16 ـ الجمعية المندائية في ستوكهولم

17 ـ اتحاد الكتاب العراقيين في السويد

18 ـ الجمعية الطبية العراقية في السويد

19 ـ منتدى الحوار الديمقراطي العراقي في ستوكهولم

20 ـ جمعية بابيلون للثقافة والفنون

21 ـ الرابطة المندائية للثقافة والفنون / فرع السويد

22 ـ جمعية بيت نهرين الاجتماعية

23 ـ رابطة شعب كردستان

24 ـ منظمة تطور المرأة الكردية

25 ـ الملتقى الثقافي المندائي في ستوكهولم

26 ـ حركة العمال النقابية الديمقراطية في ستوكهولم / السويد

27 ـ جمعية زيوا المندائية في سيدرتاليه

28 ـ فرقة مسرح الصداقة في ستوكهولم

29 ـ جمعية الصداقة العراقية السويدية

30 ـ لجنة اللاجئين العراقيين في ستوكهولم

31 ـ تنسيقية التيار الديمقراطي في يتبوري

32 ـ البيت الثقافي العراقي في يتبوري

33 ـ رابطة المرأة العراقية في يتبوري

34 ـ جمعية المرأة العراقية في يتبوري

35 ـ النادي الثقافي الاجتماعي العراقي في يتبوري

36 ـ جمعية المرأة الكردية الفيلية في يتبوري

37 ـ منظمة تموز للتنمية الاجتماعية

38 ـ لجنة الدفاع عن حقوق الكورد الفيليين

39 ـ جمعية الـ 11 للفن البصري والتشكيلي في يتبوري

40 ـ رابطة الأنصار الشيوعيين في يتبوري

41 ـ الجمعية المندائية في يتبوري

42 ـ جمعية المرأة العربية في ترولهتان

43 ـ الجمعية الثقافية في ترولهتان

44 ـ جمعية بابل في ترولهتان

45 ـ تنسيقية التيار الديمقراطي في لينشوبنك

46 ـ الجمعية العراقية في لينشوبنك

47 ـ الجمعية الثقافية في بوروس

48 ـ تنسيقية التيار الديمقراطي في جنوب السويد

49 ـ الجمعية الثقافية العراقية في مالمو

50 ـ البرلمان الكردي الفيلي

51 ـ رابطة الديمقراطيين العراقيين في جنوب السويد

52 ـ الجمعية الثقافية المندائية في لوند

53 ـ فرقة ينابيع المسرحية