أثر قيادة الشباب للمبادرات المجتمعية ندوة شبابية في لاهاي

لاهاي -متابعة: محمد الكيم

اقام اتحاد الشبيبة الديمقراطي العراقي في هولندا ندوة ثقافية حول دور الشباب في المبادرات المجتمعية، في لاهاي يوم السبت 28 أيلول 2019، قدّمها الناشط المدني الزميل عمّار البياتي العضو الاسبق في مكتب سكرتارية اتحاد الشبيبة الديمقراطي العراقي والسكرتير الاسبق لاتحاد الطلبة العام في جمهورية العراق. تطرق في حديثه الى دور اتحاد الشبيبة في المبادرات التي يقيمها الشباب العراقي هذه الفترة في مختلف المدن العراقية، مشيرا الى ان المبادرات في العراق اليوم تقسيمها الى سياسية (الحراك الجماهيري) وثقافية (مهرجانات القراءة) واخرى اجتماعية (المنتديات الاجتماعية)، وكان دور اتحاد الشبيبة فيها بين داعم ومشارك.

اشار الزميل الى النشاطات والمبادرات السياسية التي يقودها الشباب ودخولهم الواضح في تنسيقيات حركات الاحتجاج في العراق، هذا وتناول أثر هذه المبادرات على العامة من الشباب في تغيير توجهاتهم ونقل اهتماماتهم الى قضايا مهمة ينشغل فيها الشارع العراقي، فشريحة الشباب هي الشريحة الأكبر في المجتمع، وبطبيعة الحال تتأثر وتؤثر بالوضع السياسي العام، لذا فان هذه المبادرات يمكنها ان تكون خلاقة لجيل واع يستطيع أنتزاع حقوقه المسلوبة ويستشعر الخطر الناجم من نظام المحاصصة القائم والفساد المستشري.

توقف عند مبادرة انا عراقي انا اقرأ وعدّها من النشاطات الشبابية المهمة، مُركزا على الصعوبات التي تواجه الشباب القائمين على النشاط سيما وانهم يعتمدون على انفسهم في التحضير والاعداد وجمع الكتب وفرزها، هذا واشار الى توسع ظاهرة مهرجانات الكتب لتصل بابل ونينوى وتكريت وديالى والبصرة وغيرها.

بعدها تداخل الضيوف الحاضرون بملاحظات وافكار وتساؤلات ركزت على ايلاء الشباب اهتماما اكبر ودعم المنظمات الشبابية العراقية في الخارج لانها طريق مختصر لإيصال صوت الشباب الى المجتمع الدولي، في حين توقفت بعض المداخلات على نشاطات الشبيبة والطلبة في اوقات سابقة داعين الى استدعاء النشاط والقوة من تلكم الصروح العالية المليئة بالوعي والاحساس العالي بالوطنية.

حضر الندوة عدد من بنات وأبناء الجالية العراقية في المملكة الهولندية، بالاضافة الى وفد رسمي من قيادة الشبيبة الحمراء التابعة للحزب الاشتراكي الهولندي، هذا وقد أدار الندوة والمداخلات الزميل ميسم الأديب.