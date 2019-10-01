أنقرة تعتقل عراقياً وثلاثة من أقاربه بتهمة قتل زوجته خنقاً

أوقفت السلطات التركية، أربعة عراقيين، بتهمة قتل الشابة زهراء مؤيد العبيدي، خنقاً، بينهم زوجها ووالدته.

جاء ذلك، بعدما عثر على الشابة العراقية، البالغة من العمر 17 عاماً، والتي تزوجت في تركيا قبل 6 أشهر، مقتولةً في منزلها بحي ياهيالار في أدابازار عاصمة محافظة ساكاريا (صقاريا)، قبل يومين من الآن.

وبعد إبلاغ الشرطة، نقلت جثة زهراء إلى دائرة الطب العدلي، وكشفت نتائج الفحوصات أنها قتلت خنقاً.

وعلى إثر ذلك، اعتقلت مديرية شعبة الجريمة في شرطة سكاريا، زوج المجنى عليها وأمه واثنين آخرين من أقاربه.

وبعد انتهاء التحقيقات الأولية، تمت إحالة المتهمين إلى القضاء، وقررت المحكمة اليوم الأحد، سجن المتهمين الأربعة.