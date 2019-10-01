الإختلاف في المغرب قوة

بقلم: كارولين كيرك

مراكش

إن إيمان المغرب بقوة التعددية قد شجعني وأظهر لي أن الإختلاف يمكن أن يكون بمثابة قوة لأي بلد ، سواء أكان دينيًا أو علمانيًا ، كبيرًا أو صغيرًا ، متقدمًا أو في طور النموّ.

قيل لي أن هناك إجابات روحية على السؤال ، “لماذا المغرب؟” – لدى كل شخص قصة لشرح سبب وجوده في هذا البلد. الضيافة والتركيز على المجتمع والممارسة الدينية ليست سوى عدد قليل من الأسباب التي قدمها المغاربة والزوّار. وفي حين تتشابك الروايات الشخصية وتجربتي الخاصة لتأكيد هذه النقطة ، فذلك هو الحال بالنسبة لساكنة والتنمية التشاركية التي شاهدتها كمتدربة في مؤسسة الأطلس الكبير ، وهي مؤسسة غير ربحية مكرسة للمبادرات المحلية التي يحددها المستفيدون من المجتمع ويديرونها.

أسبوعي الأول في المغرب، فبعد السفر إلى قرية أقريش الأمازيغية توقفنا في مشتل أشجار. إن قطعة الأرض التي تبدو صغيرة والمزروعة بأشجار الرمان والتين هي الخلفية لربط التعاون الثقافي. فبينما يزور الحجاج اليهود ضريح الحاخام رافائيل هاكوهين عاماً بعد عام ، يعمل رجل مسلم يدعى عبد الرحيم بداح كحارس للأرض. وتساعد هذه العلاقة من جانبها مؤسسة الأطلس الكبير على إشراك جمعية تعاونية نسائية في القرية المجاورة. المبادرات مترابطة.

الآن هذه المشاتل متعددة الثقافات تتلقى الدعم الحكومي. فقد قدمت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تقييمات للأرض لرصد صلاحية مشتل لأشجار الفاكهة العضوية بالقرب من ضريح الحاخام ديفيد يو موشيه في مقاطعة ورزازات. سيبدأون في تنفيذ مشروع سيولد أكثر من مليون شجرة على مدار خمس سنوات.

تم إنشاء التنمية المستدامة من خلال الشراكات بين الأديان ولا تزال تعتمد عليها. إذا لم يشارك الحارس عبد الرحيم بداح قصة اليهود الذين كانوا يبكون في الرحلة لزيارة قديسهم والتعبير عن تقديره العميق لإيمانهم ، فإن هذه الشراكة ستكون غير مرجحة. ومع ذلك ، فإن الإستثمار الذي يقوم به المغاربة عندما يدعمون جيرانهم هو شهادة للتنمية التي تعتمد على التعددية.

ظهر هذا المفهوم في صداقة جديدة. تقوم الوزارة المكلفة بالمغاربة الذين يعيشون في الخارج وشؤون الهجرة – بالتعاون مع جمعية أصدقاء المتحف اليهودي – بتمويل إعادة اليهود المنتمين للتراث المغربي لاكتشاف جذورهم ومقابلة الحكومة والزعماء الدينيين وتشجيع الاستثمار المحلي.

تمت دعوة المتدربين في مؤسسة الأطلس الكبير لحضور حفل عشاء السبت خلال برنامج لهؤلاء اليهود المغاربة ، وقد تأكدت ملاحظاتي في ذلك العشاء. قابلت امرأة نشأت في فرنسا لكن والديها من أكادير بالمغرب. كانت هذه هي المرة الأولى التي تجتاز فيها موقع قبور أجداد أجدادها وتتعامل مع تراثها. لقد تحدثنا عن التعايش الديني والإحترام. لقد أوضحت الأمر بكل بساطة – “في المغرب ، اليهود والمسلمون هم أولاً مغاربة. إنهم يعيشون معًا بشكل ٍ طيب لأن هويتهم موضوعة في حقيقة أنهم جيران “. أخبرتني أنها تعتقد أن الولاء يجب أن يكون أولاً لبلد الفرد ومن ثم للدين، على الأقل في كيفية التعبير عنه خارجيًا. اتفقنا على ضرورة احترام البلد … يجب احترام الإنسانية.

التعددية هي إطار مكتوب في الوثائق التأسيسية للمغرب. تتطلب التنمية جميع الأحزاب والعقائد والسكان في المغرب. لقد رأيت هذا خلال زيارة جمعية تعاونية نسائية حيث يكون الحوار وصنع القرار من الأولويات. لقد رأيت ذلك أثناء زيارتي لمقبرة قديس يهودي موقر يحرسه مسلم. لقد رأيت ذلك في العمليات اللوجستية التي تسمح بشراء أرصدة الكربون وصيانة مزارع الزيتون والجوز والخروب.

في عام 2008 ، أعلن الملك محمد السادس نصره الله و ايده رؤية للمغرب حيث “الثقافة بمثابة قوة دافعة للتنمية وجسر للحوار”. المغاربة يصعدون “للحلبة”، يتخيلون ويتصارعون لإظهار هذه الرؤية. ينبغي أن تكون إمكانات البلد مثالاً على ذلك. لكن يجب ألا ننسى أن هناك قرى ما زالت تعاني من الإسهال وفتيات غير موجودات في المدارس وأن الأشجار لم تُزرع بعد. تذكرنا هذه الأمثلة بأنه على الرغم من عدم الإفتقار للإمكانات ، إلا أن الموارد ضرورية إلى الأبد. يجب ألا يتراجع المتطوعون أبدًا خوفًا من عدم القيام بما يكفي. يجب أن يكون الشغف بفهم الآخرين أو تعلم لغة جديدة أو العيش باندماج مع تعبير جميل عن الدين هو الدافع لجلبك إلى المغرب. يعتبر إيجاد أو دعم منظمات مثل مؤسسة الأطلس الكبير (High Atlas Foundation) جزءًا لا يتجزأ من هذه الرؤية.

لقد إستقرّ شرحي الروحي لـ “لماذا المغرب؟” في أملي في مستقبل للتنمية التعددية والتعاونية هذه. إن إنشاء تعاونيات والعيش معًا والعمل على تحقيق هدف أو رؤية مشتركة هو أمر “مغربي” جدًا ، لكنه أيضًا “إنساني” جداً. أتساءل كيف ستبدو الحياة إذا بدأت بلدان أخرى في الدعوة إلى التنمية المدفوعة بالتعددية في دساتيرها وقوانينها وسياساتها ومؤسساتها ؟

كارولين كيرك طالبة في السنة الثالثة بجامعة فرجينيا. أمضت صيف عام 2019 متدربة في مؤسسة الأطلس الكبير ، تعمل على مبادرة الأديان والثقافات.