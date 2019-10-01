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الجبوري يدعو عبدالمهدي لأزالة صور قادة إيرانيين

طالب النائب عن محافظة نينوى أحمد الجبوري، الاثنين، عبر تغريدة له رئيس الوزراء برفع صور القادة الإيرانيين في مدينة الموصل وبقية المحافظات حفاظا على سيادة العراق.
وتنتشر صور كثيرة لقادة عسكريين ورجال دين إيرانيين في الساحات والتقاطعات الرئيسية في المدن العراقية الكبرى مثل بغداد ونينوى والبصرة.
وبين الجبوري أن رئيس الوزراء ملزم بحفظ السيادة والكرامة للعراق، مشيرا إلى أهمية رفع صور القادة الإيرانيين على غرار قرار عبد المهدي برفع تمثال الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي قائد قوات مكافحة الإرهاب من الموصل.
وكان ناشطون من محافظة نينوى أكدوا أن قيادة عمليات المحافظة منعتهم، الأحد، من إزاحة الستار عن تمثال الساعدي المقال مؤخراً من منصبه.

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