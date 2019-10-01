الحكومة العراقية تقر بزيادة حالات الاغتصاب للإطفال: اخرها خال اغتصب ابنة شقيقته

اعرب وزير العمل والشؤون الاجتماعية باسم عبد الزمان يوم الاثنين عن قلقه ازاء ارتفاع حالات اغتصاب الاطفال في العراق.

وقال عبد الزمان في بيان اليوم، انه “نتابع بقلق بالغ ما يجري من انتهاكات صارخة بحق الطفولة في العراق، إذ يكاد لا يمر يوم إلا ويُرمى طفل هنا، وتُغتصب طفلة هناك. كان آخرها الطفل، الذي وجد مرمياً في الشارع بالموصل، والطفلة التي تعرَّضت للاغتصاب من قبل خالها”.

واضاف قائلا إنَّ “وضع الطفولة في العراق يمر بمنحدر خطير يتطلَّب وقفة جادة من قبل جميع أصحاب الشأن والقرار”.

وتابع عبد الزمان انه “من هنا وفي الوقت الذي نستهجن فيه حدوث مثل هذه الانتهاكات، والاعتداءات الدخيلة على مجتمعنا، ندعو إلى تشريع القوانين، وتسخير جهود السلطتين التشريعية، والتنفيذية لإنقاذ الطفولة في العراق من واقعها المؤلم، والحفاظ على تلك الركيزة الاجتماعية البريئة”.

ودعا الوزير “الجهات الأمنية، والقضائية إلى تشديد العقوبة بحق من تثبت إدانته بمثل تلك الجرائم”.