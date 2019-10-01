الخرق بالمعاصي والترقيع بالاستغفار

علي علي

تعود العراقيون على سماع نشرات الأخبار بوتيرة تكاد تتكرر بين حين وحين، إذ ماعاد يفاجئهم سماع خبر إلقاء القبض على عصابة تقوم بخطف النساء او الاطفال، وأخرى بسرقة المحال والبيوت، وثالثة بالمتاجرة بالمخدرات، ورابعة ببيع الأعضاء البشرية، وخامسة بالتزوير والاحتيال، حتى غدت المواد القانونية المنصوص عليها في قانون العقوبات الجزائية، معلومة ومفهومة بتفاصيلها وأرقامها لدى المواطنين من عامة الناس. إذ هم يطلقون الرقم 56 على من يرون فيه سمة التحايل وابتداع الـ (كلاوات) إشارة منهم الى المادة/ 56 من قانون العقوبات الجزائية فيما يخص جريمة النصب والاحتيال.

أما المادة 4/ إرهاب فهي الأقرب إلى ألسنتهم، ذلك أن الإرهاب هو الأقرب إلى حياتهم ويتعايشون معه من صباحات أيامهم إلى مساءاتها. ويسري هذا الحكم على باقي الجرائم والجنح والجنايات، وبإمكاننا القول والحكم على العراقيين بأنهم صاروا يستقرئون الأحداث قبل وقوعها، او هم يعيشون الحدث من آخر نتائجه، لما لهم من خبرة وحنكة تولدت لقربهم من أحداث البلد.

كذلك تعودوا على سماع عبارات مثل؛ تجاوز على الدستور.. خروقات قانونية.. خروج عن الاتفاق.. وغيرها، وماعاد العراقيون يستغربون سماعها عقب كل تصريح او قرار يصدر من سياسي او مسؤول رفيع، إذ سرعان ما ينهال عليه الآخرون من رفاق دربه بالاتهامات بمجرد تلويحه بنية الإفصاح عن رأي في قانون، او وجهة نظر في قرار، وقطعا لايفوتهم التعقيد من الأمر في استحالة تصحيح مسار او إصلاح خطأ يقع به أحدهم.

يذكرني هذا الحال بأعرابي سئل يوما: كيف أنت في دينك؟ أجاب: أخرقه بالمعاصي وأرقعه بالاستغفار، مع فارق أن ساستنا (مايرگعون الفتگ) الذي يتسببون به.

وهذا ديدن ساستنا ورؤساء الكتل وزعماء الأحزاب، في مسيرة المليون ميل في العملية السياسية، والتي لاندري متى تبدأ الخطوة الأولى منها بالاتجاه الصحيح فيها، إذ ان ستة عشر عاما لم تكفِ لتصويب الخطى وتوحيد الرؤى، حيث بات مانراه من تقدم في المسيرة بضع خطوات إلى الأمام، يعقبه تقهقر سريع أضعافا مضاعفة إلى الخلف. كما بلغ ما يتفتق من رحم ساستنا من خروقات بحق الوطنية والمهنية فضلا عن الإنسانية والأخلاقية، حدا يصعب معه التصحيح والتصليح، فالحلول بالمقابل خجولة لاتكاد تصيب من عين النجاح ومرمى الفلاح إلا بقدر مايصيب الأعمى مرماه. ولعلي أصيب إن شبهت حال ساستنا في المشاكل وحلولها بمثلنا الدارج: (الشگ چبير والرگعة صغيرة) والأمثلة في هذا كثيرة لايحتويها عمود او صفحة او حتى عدد من صحفنا.

ويبدو ان مثلنا القائل؛ (الإيده بالثلج مو مثل الإيده بالنار) ينطبق تماما على مايحدث في الهوة الكبيرة التي تفصل بين قبب مجالس البلد الثلاث، وبين المواطن المسكين، فكأن تصريحاتهم يأتون بها وفق مقولة؛ (أنا أصرح إذن، أنا موجود) فراحوا يتلون علينا التصريحات تلو التصريحات، بطريقة أنشودة حفظوها بطريقة (يابط يابط) أو (أنا جندي عربي) وبات المواطن يستمع إليها (من لاچاره) واضعا يد الانتظار على خد الصبر وهو يصيح:

لأقعدن على الطريق وأشتكي

وأقول مظلوم وأنت ظلمتني

بعد أن أيقنوا أن مايعقب التصريحات هواء في شبك.

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