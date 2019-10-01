الشبيبة الحمراءتلتقي في هولندا ةالشبيبة العراقي

لاهاي -متابعة: محمد الكيم

التقى وفد من مكتب سكرتارية إتحاد الشبيبة الديمقراطي العراقي في هولندا، مع لجنة التضامن العالمي في الشبيبة الحمراء التابعة للحزب الاشتراكي الهولندي مع مساء يوم السبت 28 أيلول / سبتمبر 2019 بحضور الزميل عمار البياتي العضو الأسبق في مكتب سكرتارية اتحاد الشبيبة الديمقراطي العراقي. بعد ان تم التعارف بين اعضاء الوفدين، قدم الزملاء في مكتب سكرتارية هولندا نبذة مختصرة عن الاتحاد في هولندا ونشاطه يعد اعادة تفعيله في نوفمبر الماضي، وعبروا عن رغبتهم في التعاون المشترك على الصعيد المستقبلي، سيما وان الاتحاد في هولندا قدم خطة عمل متكاملة بخصوص نشاطات تخص الشبيبة والطلبة من ابناء الجالية العراقية.

ثم تحدث الزميل عمار البياتي عن نشاطات الاتحاد وفروعه في العراق، ودعمه لكل المبادرات الشبابية على الصعيد السياسي والثقافي والاجتماعي، مبينا دور زملاء الاتحاد في المشاركة في الحركات الاحتجاجية المنتشرة في اغلب مدن العراق، ناهيك عن الجهد المبذول في أقامة المهرجانات الثقافية وكرنفالات القراءة والتي من شأنها زيادة مستوى الوعي الثقافي والسياسي ونشر ثقافة الكتاب بين عموم الشباب. من جانب آخر اكد الزميل على امكانية التعاون بين الاتحاد في بغداد والشبيبة الحمراء عن طريق مكتب سكرتارية الاتحاد في هولندا.

هذا وعرض وفد الشبيبة الحمراء برنامجهم السنوي، واهدافه الاساسية على الصعيدين المحلي والعالمي، وخطط لجنة التضامن العالمي في مواصلة الحراك بشأن القضايا الدولية، وركز الوفد على رفضهم التدخل الأمريكي في شؤون بلدان الشرق الاوسط، والتهديد بالحرب ضد ايران. ثم عرضت الزميلة ديار جاسم عضو اللجنة بشكل سريع نشاطاتهم القادمة والمتمثلة في اقامة وقفة احتجاجية أمام الشركات الهولندية لبيع الأسلحة، بغية لفت أنظار الاعلام والمجتمع الدولي ضد الحرب والمستفيدين منها، وايضا دعم مبادرة مجتمعية ضد الحرب (الخبز بدل القنابل)، والسعي لتنظيم يوم للسلام، يتم التركيز فيه على فعاليات تربط الثقافة بالسياسة.

تبادل الجانبان الحديث حول امكانيات التعاون، وتم الاتفاق على اقامة لقاء موسع في الاشهر القلبلة المتبقية من هذه السنة من أجل وضع خطة عمل مشتركة يتم تنفيذها في 2020.

حضر اللقاء سكرتير اتحاد الشبيبة الديمقراطي العراقي في هولندا الزميل ميسم الأديب و مسؤولة العلاقات في الاتحاد الزميلة سلام عادل، بالاضافة الى الزميل عمار البياتي، وضم وفد الشبيبة الحمراء كل من الزملاء آرنو فان ديرفين، ديار جاسم وشيلان بدّاي.