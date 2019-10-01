العراق ينقل قضية القصف الإسرائيلي للحشد إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة

أعلنت لجنة العلاقات الخاريجة النيابية، اليوم الاثنين، أن العراق سينقل ملف القصف الإسرائيلي لمواقع ميليشيات الحشد الشعبي إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة.

وقال عضو اللجنة ملحان المكوطر في حديث صحفي، إن «الحكومة العراقية هي من تتولى مسؤولية اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق الاستهداف الإسرائيلي لمقرات الحشد الشعبي».

واستبعد المكوطر لجوء العراق للخيار العسكري، وقال: «العراق في هذه الأزمة سيتوجه إلى عرض القضية أمام مجلس الأمن والأمم المتحدة»، لافتاً إلى أن بغداد «تفضل استخدام الأساليب الدبلوماسية على العسكرية، فضلاً عن بعد المسافة مع إسرائيل»، حسب قوله.

وأضاف أن «لجنة العلاقات الخارجية لم تشكل لجنة تحقيقية حول القصف على مقرات الحشد..كنا ننتظر النتائج التحقيق من الحكومة لأنه لم تكن لدينا معلومة ثابتة للتحرك عليها»، مؤكداً ان «هذا الملف هو من اختصاص الحكومة ووزارة الخارجية».

وفي وقت سابق اليوم، حمل رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، إسرائيل مسؤولية الهجمات التي استهدفت في وقت سابق مواقع الحشد الشعبي العراقي، معتبراً أن إسرائيل هي الوحيدة التي تريد اندلاع حرب في المنطقة.

وأشار عبد المهدي إلى أن «التحقيقات في استهداف بعض مواقع الحشد، تشير إلى أن إسرائيل هي من قامت بذلك».

ودعا عبد المهدي إلى ضرورة «إبعاد شبح الحرب عن المنطقة»، مبينا أن «الجميع يتحدثون عن قبولهم بالمفاوضات لحل الأزمة، والكثير من المؤشرات تدل على ألا أحد يريد حرباً في المنطقة باستثناء إسرائيل».