اللجنة الدولية لحقوق الإنسان تزور جامعة الحكمة: للبدء بتطبيق القوانين الدولية والحفاظ على المعايير…

ستقبل رئيس جامعة الحكمة الاب خليل شلفون مفوٌض الشرق الأوسط للجنة الدولية لحقوق الإنسان ومستشارها لشؤون الأمن المتحدة في جنيف السفير الدكتور هيثم ابو سعيد والذي رافقه مدير هيئة لبنان رامي فواز وأعضاء المجلس التنفيذي وعميد العلوم السياسية في الجامعى الدكتور إدغار رزق امين السر سمير الشامي والسيدة رولى مظلوم وآمنة زهوة، كما حضر المحامي فرحات عساف الدكتور كريم المفتي مدير برنامج العيادة القانونية من جانب الجامعة.

بحث الأب شلفون والسفير ابو سعيد مواضيع ذات صلة لناحية الأوضاع الحقوقية في لبنان، بالإضافة إلى البرامج المطلوب العمل عليها من أجل ضمان سير تطبيق صحيح الشرعة والعهد الدولي الذي أقرّته الأمم المتحدة.

كما وقّع الجانبين بروتوكول تعاون من أجل تنسيق المؤتمرات والسير ببرامج تضمن ما تم نقاشه في اللقاء.للبدء بتطبيق الوانين الدولية وفقاً للمايير الدولية

المكتب الإعلامي / المستشار محى البدوي

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