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المالكي يحث لتعاون عراقي ايراني مع الجوار لاستقرار الشرق الاوسط

التقى رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بمكتبه اليوم مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية حسين جابري انصاري بحضور سفير جمهورية ايران الاسلامية لدى العراق ايرج مسجدي.
وجرى خلال اللقاء بحث تطورات المواقف السياسية والأمنية على الساحتين الإقليمية والدولية ، كما تم بحث مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين، بحسب بيان لمكتب المالكي.
واكد المالكي ان المنطقة تواجه أزمات كبيرة تستدعي التحرك لتجاوزها ، من خلال العمل على ترسيخ الحُلول السلميّة، بعيدا عن لغة التصعيد
ودعا رئيس ائتلاف دولة القانون الى ضرورةَ تعاون العراق وإيران مع دول الجوار لإعادة استقرار الى الشرق الأوسط.
من جانبه اشاد انصاري بدور العراق وأهميته في التقارب بين دول المنطقة ، مؤكدا عدم رغبة بلاده في أن يكون العراق ساحةَ صراعٍ بين إيران والدول الأخرى.

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