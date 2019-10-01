الى البعثي النرجسي الطائفي داود الفرحان محنة العراقيين بالبعثيين الانجاس،

نعيم الهاشمي الخفاجي

النرجسية استخدمها الدكتور فيلوك إيليس في سياق الطب النفسي عام ١٨٩٨ النرجسي البعثي لايمكن ان يعيش مع مجتمعه وبالذات مع المكونات والقوميات التي تختلف معه مذهبيا وقوميا، وفرويد ادخل النرجسية في قلب نظريته الثنائية الغريزية غرائز الأنا الجنسية، المخلوقات البعثية تنطبق عليها نظرية فرويد في مفهوم الأنا وقتل الضحايا لاسباب مذهبية وقومية، النرجسيةتعني حب النفس والانانية وتسبب اضطراب في الشخصية، وتتميز شخصية النرجسي بالغرور والتعالي والشعور بالاهمية ومحاولة الكسب ولو على حساب الاخرين، النرجسية اسطورة يونانية، لذلك النرجسي عاشق لنفسه يرى هو الاجمل ويرى الناس اقل منه جمالا لذلك يسخر من الناس، نقلا عن باحث علم الاجتماع الدكتور بيلاغر ابرغر الذي اجاد في الحديث عن النرجسية، ولو دققنا بكلمات الدكتور بيلاغر ابرغر تجدها تنطبق على فلول البعث وهابي الانجاس، داود الفرحان كان احد احذية صدام الجرذ وغلمانه عشق البعث لاسباب مذهبية مناطقية نرجسية، صدام ارتكب ابشع الجرائم بحق العراقيين بشكل عام والشيعة والاكراد بشكل خاص، منذ سقوط نظام صدام الجراذ والعراق مستباح من قبل اراذل فلول البعث وضيوفهم من انصار الوهابية الذين تم احضارهم للعراق من ١٠٠دولة من دول العالم لذلك العراق عاش في محنة ارهاب منظم ومسطر وموجه عليه من خلال الميليشيات البعثية الوهابيةالتكفيرية، يقول هذا النرجسي العراق وازمة الميليشيات

الاثنين – 1 صفر 1441 هـ – 30 سبتمبر 2019 مـ رقم العدد [14916]

داود الفرحان

داود الفرحان

كاتب عراقي نرجسي متاجر بالقيم للوصل لاهداف سياسية نتنه، يقول هذا الرذيل النرجسي

بعد أربع سنوات من اختطاف أكثر من خمسة وعشرين ألف رجل وطفل من المحافظات السنية في العراق، واقتيادهم من قبل ميليشيات «الحشد الشعبي» إلى معتقلات سرية غير خاضعة للسلطات الحكومية،

هههههههههه ان شر البلية مايضحك تناقض نفسك يانرجسي كيف يم اختطاف ويضعون في سجون الدولة، ميليشياتكم عندما كانت تختطف المواطنين الشيعة في حزام بغداد وفي الطرق العامة في الانبار وتكريت وجنوب الموصل يتم قتل المختطفين واعدادهم بعشرات الالوف ان لم يكن عددهم مئات الالوف، في مجزرة سبايكر يا ايها النرجسي ياداود الطكعان اعطيتم الامان الى ٢٧٠٠ شاب عراقي في سبايكر وتم عزل الشباب السني يطلق سراحة والشيعي يقتل وفي اعتراف خليفتكم البعثي صديقك ابو بقر البغدادي اعترف في اعدام ١٧٠٠ مواطن شيعي واطلاق سراح ٨٠٠ من اهل السنة وفي بيان رسمي، فمن هو القذر الذي يقتل على اسس مذهبية الضحايا ام انتم، ماشاء الله لم تبقون شيئا ولم تتاجروا به ابتداء من المتاجرة بفرج بنتكم العفيفة صابرين الجنابي الى مسرحية اختطاف …….. القيسي ههههههههههههههههه لولا حماقتكم وارتكابكم لخيانة تسليم الموصل لما تم تطهير حزام بغداد وحواضن ارهابكم من نجاساتكم الارهابية، بحزام بغداد تم العثور على ٣٠٠ معمل ومصنع لتفخيخ العبوات والعجلات الناسفة، تسليمكم للموصل واجرامكم بحق المواطنين اثمر بنتيجة صدور فتوى الجهاد التي اجتثت ارهابيكم، قتل اكثر من ٢ مليون مواطن عراقي شيعي بسنوات ارهابكم فهل نزلت على الضحايا ملائكة لتقبض ارواحكم بدون مسبب لقتل هذه الاعداد الكبيرة ام ان هناك مجرمين وقتلة قتلوا هذه الاعداد الكبيرة من المواطنين، فهل يتم ترك القتلة بدون اعتقال،

لازال آلاف المغيبين بل عشرات الاف المغدورين الذين قتلوا في منطقة «جرف الصخر» الريفية، التابعة لمحافظة بابل، وسط العراق. وهذه المنطقة ذبح بها المواطنين العراقيين الشيعة من عام ٢٠٠٣ لشهر حزيران عام ٢٠١٤، في عهد رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي، تم قتل الاف المواطنين الشيعة في اللطيفية وجرف الصخر وغالبيتهم من الزوار الشيعة الذاهبين للنجف او من محافظات الفرات الاوسط القادمون لغداد او العائدين من بغداد لمحافظاتهم والذين يسلكون طريق اللطيفية جرف الصخر، بل بعهد حكومة علاوي والجعفري ونوري المالكي الاولى والثانية حين تم تهجير سكان شيعة وقتل شبابهم من كل قراهاالموجودة في اللطيفية وجرف الصخر، والغاية جعل تلك المناطق معسكرات للارهابيين والانتحاريين ومهاجمة بغداد من قبل البعثيين ومشتقاتهم القاعدية الداعشية،

عندما حررت قوات الحشد جرف الصخر والتي كانت خارج سيطرة الحكومة العراقية لاكثر من ١٢ عام وجدت ان الفلول البعثية الداعشية حوتلها إلى قلعة حصينة،ومعسكرات ومقرات قيادة ومعامل للتفخيخ وأنفاق تحت الأرض، لمختلف أنواع الأسلحة الحديثة والتي تفوق تسليح الجيش العراقي، بل في خريف عام ٢٠٠٣ شاهدنا الداعية الوهابي السعودي سعود الهاشمي عبر قناة الجزيرة قام في فتح مستشفى،

وبعد عمليات التحرير اكتشف وجود مستشفيات وليس مستشفى واحد لمعالجة جرحى الارهابيين وقتل الضحايا، مساحات شاسعة كانت خارج السيطرة للحكومة لذلك كانت لا تشملها أي قوانين عراقية، اقول للنرجسي داود الفرحان كم انت قذر ونتن لم تكتب في يوما من الايام مقال واحد تعتذر للشعب العراقي من اجرام سيدك صدام الجرذ الهالك وتتبرأ من جرائم القتلة من شراذم البعثيين والقاعدة وداعش، لايوجد شيء اسمه قاعدة وداعش يوجد ارهاب بعثي مذهبي ونفسه المقبور حارث الضاري قالها عبر قناته الرافدين القاعدة منا ونحن من القاعدة القاعدة من اهل السنة، لم نفتري هذه هي الحقيقة قالها شيخكم حارث الضاري بالصورة والصوت.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.