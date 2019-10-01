اليابان تمنح مواطني اقليم كوردستان تاشيرات دخول من اربيل

قررت القنصلية اليابانية في اربيل منح مواطني اقليم كوردستان تأشيرات دخول (فيزا) للسفر الى اليابان عن طريق مكتبين معتمدين لديها في اربيل.

ووجه مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة اقليم كوردستان كتابا الى رئاسة مجلس وزراء الاقليم ورئاسة ديوان مجلس الوزراء جاء فيها انه بحسب كتاب للقنصلية اليابانية فانها اكدت بان لها سلطة منح تاشيرات الدخول (فيزا) قصيرة الامد اعتبارا من 20 اب 2019 فصاعدا.

كما جاء في الكتاب ان التأشيرة تمنح من قبل مكتبين معتمدين من قبل القنصلية اليابانية وان بامكان المواطنين مراجعة هذين المكتبين المعتمدين، لافتا الى ان الامر يشمل سكان اقليم كوردستان فقط لان المواطنين في باقي محافظات العراق يحصلون على التاشيرة من خلال السفارة اليابانية في بغداد.

ووفقا للكتاب فان التأشيرة اليابانية لا تمنح لمواطني الاقليم والعراق في عمان ودبي من الان فصاعدا حيث كانوا يحصلون عليها سابقا في هاتين العاصمتين العربيتين.