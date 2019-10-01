امريكا تمدد دعمها ومساعداتها للعراق وكوردستان لعامين اضافيين

اعلنت وزارة البيشمركة في حكومة اقليم كوردستان، الاحد، ان القنصل الامريكي لدى اربيل اوصل رسالة مذكرة التفاهم والعمل المشترك الى الوزارة، موضحة انه وفقا للرسالة فان البنتاغون مدد مذكرة التفاهم لدعم ومساعدة العراق واقليم كوردستان لعامين اضافيين.

وجاء في بيان لوزارة البيشمركة ان وزير البيشمركة شورش اسماعيل استقبل اليوم الاحد القنصل الامريكي العام في اربيل ستيفن فيغن، مضيفا ان شرح قرار البنتاغون (وزارة الدفاع الامريكية) بشأن تمديد مذكرة التفاهم لدعم ومساعدة الجيش العراقي وبيشمركة كوردستان كجزء من المنظومة الدفاعية العراقية لمدة عامين اضافيين.

واضاف البيان ان وزير البيشمركة اشاد بالجهود والخطوات الحالية والسابقة للقوات الامريكية وحكومتها التي كان لها دورا بارزا ومؤثرا في التعاون مع وارسال المساعدات لقوات البيشمركة خلال مواجهتها للارهاب والارهابيين في المنطقة.

واشار الى ان هذا القرار يثبت الالتزام والوفاء والعمل المشترك المخلص تجاه حفظ الامن والاستقرار في المنطقة.

كما اشار البيان الى ان القنصل الامريكي العام في اربيل لفت خلال الاجتماع الى ان قرار تمديد مذكرة التفاهم سيكون له الاثر في استمرار بتقديم المساعدات والدعم لحكومة الاقليم وقوات البيشمركة بشكل يظهر بان امريكا تريد عاملا مؤثرا ايجابيا بين اربيل وبغداد في تطوير العلاقات ومعالجة المشكلات بين الجانبين