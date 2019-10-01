بالاسم .. تعرف على المرشح الأوفر حظا لنيل منصب رئيس حكومة بغداد المحلية

كشف مجلس محافظة بغداد، الاثنين، ان “صادق الزاملي” عضو المجلس عن ائتلاف دولة القانون المرشح الاوفر حظا لشغل منصب رئيس الحكومة المحلية للعاصمة بغداد خلفا للحالي فلاح الجزائري اذا ما تنحى الاخير عن منصبه.

وقال نائب رئيس المجلس عادل الساعدي، انه “لغاية الساعة لم يقدم محافظ بغداد فلاح الجزائري استقالته، لكن كان هناك نية لتقديم استقالته وفق ما وصل الينا، لكن شيء رسمي لهذه اللحظة لا يوجد”، مؤكدا ان “الجزائري لغاية الساعة يتمتع بكامل صلاحياته وعمله كمحافظ لبغداد”.

وبين الساعدي انه “بشأن اختيار بديل للجزائري في حال قدم رسمياً استقالة، فهناك مجموعة أسماء طرحت بعضها من داخل مجلس محافظة بغداد وبعضها من خارجه، ومنها من نفس كتلة المحافظ الحالي (دولة القانون)، وبعض المرشحين من كتل اخرى، تسعى الى الحصول على منصب المحافظ”.

وأضاف انه “قد يكون الاوفر حظاً لمنصب المحافظ هو عضو المجلس عن دولة القانون صادق الزاملي، خصوصاً هو كان منافس للجزائري وكان فارق الاصوات بين الاثنين صوت واحد”.

وكانت وسائل اعلام محلية قد تداولت يوم الاحد انباء عن تقديم محافظ بغداد فلاح الجزائري استقالته لعدم قدرته على مواصلة العمل بسبب تردي حالته الصحية، وقد حصل تضارب حول تلك الانباء.