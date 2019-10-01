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بالفيديو…الممثل اللبناني رودريج سليمان فى لقاء خاص ..فيلم 1982 يروي قصة الاجتياح الإسرائيلي للأراضي اللبنانية

قناة الغد:..قال الممثل اللبناني، رودريج سليمان، بطل فيلم 1982، إن فيلم 1982 يروي قصة الاجتياح الإسرائيلي للأراضي اللبنانية، مشيرًا إلى أن الفيلم شارك فى مهرجان الجونة السينمائي هذا العام ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة.

وأضاف خلال لقاء خاص له مع قناة الغد، أن الفيلم تم تصويره في مدرسة برمانا هاي سكول فى لبنان، وهي المدرسة التى تعلم فيها مخرج الفيلم، وليد مؤنس، واستغرق عمل الفيلم 35 يومًا في التصوير.

وأشار إلى أن الفيلم شاركت في بطولته المخرجة والممثلة اللبنانية نادين لبكي، مضيفًا أنه يعد المشاركة الثانية له مع الممثلة نادين لبكي، مؤكدًا أنه دائمًا يستمتع بالعمل معها.

وأوضح أن هناك أفلام تنتج فى لبنان الآن بشكل جيد جيدًا، وهي الأفلام التى تعرض فى المهرجاات الدولية، مضيفًا أنه يعمل الآن على عملين تليفزيونين لبنانيين، ومسرحية، وفيلم سينمائي.

ورودريج سليمان ممثل لبناني شاب، انطلق في عالم الشهرة متسلحًا بثقافة فنية كبيرة، وطموح لا حدود له، كان أخر أعماله التي شارك فيها فيلم 1982 المشارك في مهرجان الجونة السينمائي.

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