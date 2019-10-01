بعد استيراد ملايين الأطنان.. العراق يكتفي ذاتياً من محصولين

أعلن رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية سلام الشمري عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من محصولي الحنطة والشعير.

وقال في بيان “بعد ان كان العراق يستورد ملايين الاطنان من الحنطة والشعير تم وضمن خطة العام الحالي تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحصولين”.

واضاف الشمري “في السنوات السابقة كان إنتاج العراق من الحنطة من مليون الى مليون ونصف، و500 الف طن من الشعير، وفي هذه السنة وصل إنتاج الحنطة والاستلام من المزارعين مايقارب 5 مليون طن حنطة ومليون طن شعير” .

وطالب الشمري “رئيس الوزراء عادل عبد المهدي منح قروض ميسرة للمزارعين من الفواكه والخضر والثروة الحيوانية لتوسيع زراعتهم ومشاريعهم من أجل الاكتفاء الذاتي وليصبح العراق مصدراً لا مستورداً، لحفظ العملة الصعبة وامتصاص البطالة وايضا دورات خارجية او استقبال خبراء بالمجال الزراعي والحيواني لتطوير هذا القطاع المهم”.