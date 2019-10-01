بكين تعلن تدريس اللغة الكوردية وجامعة صلاح الدين تستحدث تدريس اللغة الصينية

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في مكتبه، الأحد القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية لدى الإقليم ني روشي.

وجرى في اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين اقليم كوردستان وجمهورية الصين الشعبية. وأشار القنصل الصيني الى أن بلاده تنظر الى إقليم كوردستان باهتمام بالغ، وأن بكين تحث شركاتها على الاستثمار في الإقليم بشتى المجالات.

كما أكد القنصل الصيني، أن جامعة بكين ستفتتح قسماً للغة الكوردية، على أن يتم افتتاح قسم للغة الصينية في جامعة صلاح الدين.

وخلال اللقاء، قال القنصل الصيني إن المشاريع الاستراتيجية التي تم التعاقد عليها- خلال الزيارة الأخيرة لرئيس وزراء العراق الاتحادي عادل عبد المهدي الى الصين- ستشمل إقليم كوردستان ايضاً.

بدوره شكر رئيس حكومة اقليم كوردستان، جمهورية الصين الشعبية على اهتمامها ورغبتها بتعزيز أواصر التعاون مع الإقليم.