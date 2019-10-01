حزبان كورديان: ننتظر اتفاقاً شاملاً لانتخاب محافظ كركوك

عقد وفد من الاتحاد الوطني الكوردستاني، الاحد، اجتماعا مع الاتحاد الاسلامي الكوردستاني في مدينة السليمانية.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكوردستاني لطيف شيخ عمر خلال مؤتمر صحفي عقده مع عمر محمد المتحدث باسم الاتحاد الاسلامي الكوردستاني ان “الاتحاد الوطني الكوردستاني يعمل على توحيد موقف الاحزاب الكوردستانية للعمل المشترك في بغداد والمناطق المستقطعة واقليم كوردستان، نحن نستطيع العمل مع الاحزاب الكوردستانية من اجل تحسين الخدمات والعمل معاً في مجلس النواب من اجل انجاح الملفات الوطنية”.

واضاف “تستطيع الاحزاب الكوردستانية العمل على التنسيق في برلمان كوردستان، نحن اليوم بحثنا مع الاتحاد الاسلامي تعزيز العلاقات بين جميع الاحزاب السياسية وخاصة مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وتنفيذ التزاماتنا ونحن ننتظر من الاخوة في الحزب الديمقراطي تنفيذ مضمون الاتفاقات المبرمة بيننا”.

وتابع شيخ عمر ان ” هدفنا من هذه الزيارات هو تعزيز التنسيق مع الاحزاب الكوردستانية لان ظروف ومستجدات المنطقة تتطلب ذلك”، مردفا “لدينا اتفاقاً مع الحزب الديمقراطي على انتخاب محافظ كركوك ولدينا مشاورات مستمرة مع باقي مكونات كركوك لدعم مرشح قائمة التآخي نحن ننتظر الوصول الى اتفاق شامل حول انتخاب محافظ كركوك”.

من جانبه، قال عمر محمد ان “الاجتماع كان ايجابيا وجيداً ويجب على الاحزاب الكوردستانية توحيد موقفها والعمل على تحسين الاوضاع المعيشية للمواطنين”، موضحا ان “وحدة الاطراف الكوردستانية تصنع الاستقرار السياسي، ونحن نؤيد العمل معاً والمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة بقائمة موحدة”.