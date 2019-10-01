حزب ايزيدي يعلن دعمه لقائمة “التحالف الكوردستاني” في المناطق المتنازعة

عبر السكرتير العام للحزب الايزيدي الديمقراطي قائد قوات حماية “إزيدخان” حيدر ششو يوم الاثنين عن دعمه لقائمة “التحالف الكوردستاني” لخوض الكورد الانتخابات المحلية في المناطق المتنازع عليها.

وقال ششو في تصريح لإذاعة “صوت أمريكا” اليوم، “نرغب بخوض الانتخابات ضمن قائمة (التحالف الكوردستاني) في الموصل وسنجار لأن هذه القائمة تصب بمصلحة الكورد عامة والايزيديين خاصة”.

وعن تدخل حزب العمال الكوردستاني في تحديد مسألة التحالفات في المشاركة بالانتخابات قال ششو “لا يحق لهذا الحزب التدخل في هذا الامر فهو ضيف ثقيل على شعب سنجار”، مشددا على ان “الايزيديين يرفضون ان تصبح سنجار مثل قنديل او عفرين”.

يذكر ان تسعة احزاب كوردستانية قد اتفقت يوم السبت على تشكيل التحالف، وهي كل من : الحزب الديمقراطي الكوردستاني، والاتحاد الوطني الكوردستاني، وحركة التغيير، والاتحاد الاسلامي الكوردستاني، والجماعة الاسلامية الكوردستانية، والحركة الاسلامية الكوردستانية، والحزب الشيوعي الكوردستاني، الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني، وحزب كادحي كوردستان.

وستخوض التحالف الانتخابات في المناطق المتنازع عليها بين اربيل وبغداد في محافظة كركوك، ونينوى، وديالى، وصلاح الدين.

ودعا بلاغ صادر عن تلك الاحزاب التسعة الجهات والقوى الكوردستانية كافة الى الانضمام الى ذلك التحالف، مؤكدا على التعايش المشترك بين المكونات كافة في تلك المحافظات.