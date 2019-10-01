خانقين تعلن عن قطع “خارج عن الارادة” للكهرباء

اعلنت قائمقامية قضاء خانقين في محافظة ديالى، الاثنين، عن قطع للكهرباء “خارج عن الارادة”.

وقالت القائممقامية في بيان “في يوم غد الثلاثاء سيتم قطع التيار الكهربائي في مدينة خانقين والنواحي التابعة له، من الساعة السابعة والنصف صباحا ولغاية الخامسة مساء، من الدولة المجهزة لاغراض الصيانة الدورية”، مبينا ان هذا الامر “خارج عن ارادتنا”.

واضافت القائممقامية “سيكون تجهيز الكهرباء خلال فترة القطع اعلاه بشكل مبرمج”، داعية “الجميع الى ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية من اجل زيادة ساعات التجهيز، وعلى اصحاب المولدات الاهلية الالتزام بالتشغيل خلال فترة القطع”.