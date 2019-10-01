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ســــــألــــونــــي

ســــــألــــونــــي

يا انتِ يا عِـطـرَ الـغَـوالي

لا لـسـتُ في قــولـي اُغــالـي

إنْ قُـلـتُ أنّـكِ شـمـعـتي

في نـورها هَـزمتْ ضَــلالي

أوْ قُـلـتُ أنّــكِ نجـمـتي

بـشُـعاعِها وَشَـجـتْ حِـبالي

أوْ قُـلـتُ أنّـكِ كـوثـري

يـا كـوثـــــرَ الـمـــــاءِ الـزُلالِ

أوْ قُـلتُ أنّـكِ بـلـسـمي

إنْ سـاءَ في الازماتِ حالي

أوْ قُـلـتُ أنّـكِ مـوئلي

والـيــهِ أســـعى للـظِــــلالِ

أوْ قُـلـتُ أنّـكِ جَـنّــتي

وبها أطـوفُ على الجَمالِ

أوْ قُـلـتُ أنّـكِ خَـمرتي

والـــدِفْـــئُ في بــردِ اللـيـالي

أوْ قُـلتُ سـعـدي دائـمٌ

في وجـهـــــكِ لا في الـهـلالِ

أوْ قُـلتُ أنّــــكِ واحـتي

الخضرا لها سَكـنتْ رِمـالي

الـمــــاءُ فـيـه تَـجَــذُّري

حُبٌّ تَـعَـرّشَ كالـدوالي

يـا أنـتِ يـا كلَّ الـمُــنى

أرسـتْ مـراسـيها حِـيالي

مَرّتْ وكانتْ كُلّما مَرّ

تْ يُــداعِــبُــهـا خَــيــالي

فَـغَـدَوتِ أنتِ جَـميـعَها

لاغـــيــــرُكِ الـــبـــاقي بِــبــالي

يا أنتِ يا عِطرَ الغوالي

دنيايَ انتِ بلا مِـثـالِ

سـاَلوا فقالوا مَنْ تُرى

فأجِــبْــتُــهُـمْ أمُّ الـعِــيـــالِ

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الدنمارك / كوبنهاجن الاربعاء في 25 / ايلول / 2019

الحاج عطا الحاج يوسف منصور

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