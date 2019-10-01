سيد الالقاب سامي عبد الحميد

وين امغرب وانت الماخذ ماي العين لالدنك وانت لربعك رفعة راس

د. عبد الكريم السوداني

أي لقب يليق بك ؟ بل اي الالقاب تستوعب روحك قبل عطاءك؟ اي لقب اختاره لك وانت الذي تستحق كل الالقاب رغم عدم حصولك على ابسطها..ساختار لك لقبا لم يحصل عليه اي فنان وساختار لك لقب الوزير , نعم كنت تستحق ان تكون وزيرا ليس للمسرح بل للثقافه , ولكن..لا….اخشى ان يتهمونك بالفساد وانت النزيه النقي..ساختار لك لقب الملك ..نعم.. لايوجد افضل من لقب الملك ,ملك المسرح العراقي, لقب لم يحصل عليه اي فنان ,نعم انت ملك المسرح العراقي بلا منازع , ولكن ..لا…. اخشى ان يختلفون عليك بين مؤيد ورافض مثلما اختلفوا على الحكم الملكي في العراق , وانت لا يختلف عليك اثنان..اي الالقاب اختار لك؟ ..لماذا لم يكن لقب رئيس الوزراء؟ هل ان روؤساء الوزراء اللذين تعاقبوا على حكم العراق هم افضل منك ؟

رئيس وزراء المسرح العراقي , هذا هو اللقب الذي تستحقه , نعم انت رئيس الوزراء, ولديك وزراء ووكلاء ومدراء .. ولكن ..لا…. اخشى ان يحملونك كل اسباب خراب المسرح كما يحملون الان روؤساء الوزراء اسباب الخراب والدمار !! هل يمكن للمسرح العراقي ان يكون جمهوريه ؟.. لم لا ؟ وانت تكون رئيسها . رئيس جمهورية المسرح العراقي , لقب يبدو لي انه اكثر من مناسب لعمرك وتاريخك وعطاءك..ولكن….لا…. رئيس الجمهوريه الان منصب ليس كباقي المناصب, مره يكون له ثلاث نواب ومره لا يكون له نائب والنتيجه واحده, منصب لااعرف كيف يقضي من يتبوأه ساعات عمله منصب اقل مايقال عن صاحبه (لايهش ولا ينش) او (احديده عن الطنطل) .

اي لقب اختار لك؟ ابحث عن لقب لايستحقه الا انت ..لقب يجمع كل الالقاب .. وجدته..دستور..نعم..دستور مع انه لقب يحييل سامعه الى السياسه, ولكنك دستور المسرح العراقي, فأنت احد المشرعين لقوانينه , التي لم تعد بحاجه الى تغيير بقدر ما هي بحاجه الى تفعيل .. اعتقد انه اللقب الذي يجمع كل الالقاب (رئيس الوزراء ورئيس الجمهوريه ورئيس البرلمان ورئيس القضاء والوزراء والوكلاء والمدراء والعمداء وكل الالقاب) ..ولكن ..لا.. فدستورنا خرابنا , دستور مكونات , وانت بعيد كل البعد عن ذلك, بل غريب , ولدت في السماوه وعشت في الديوانيه واقضيتها ونواحيها ثم انتقلت الى ديالى والخالص ثم عدت الى سامراء لتعود وتستقر في بغداد ,من اين انت ولاي عشيره تنتمي ؟ لاحد يعرف ذلك سوى عدد قليل من المقربين منك ..

هذه الالقاب لاتليق بك , فانت اكبر منها , دعني ابحث عن القاب اخرى .. اعرف انك تعشق كلكامش وتعشق المتنبي ايضا , اختر واحدا منها كلكامش المسرح ام متنبي المسرح كلاهما لقبان فنيان لااحد يعترض عليهما , ولو يجوز لي ان اجمع اللقبين معا في لقب واحد لفعلت ذلك..لقبان مناسبان اختر احدههما , كلاهما كانا يبحث عن الخلود .. ولكن ..لا…. انت لم تبحث عن ذلك.. ولم تبحث عن شئ خاص بك كما فعل كلكامش والمتنبي , في ايامك الاخيره قلت لا اريد شيئا لنفسي , كل ماريده الخير لبلدي , اريده ان يتقدم لا يتراجع.. اي لقب يناسبك وانت تحلم بذلك .. انك فوق جميع الالقاب , ان اسمك لوحده سامي عبد الحميد هو لقب , بل سيد الالقاب , الحاضر مع كل رنة جرس وكل ستاره ترفع ليبدأ العرض المسرحي مع سمفونيتك الاخيره في مسرحية غربه

وين امغرب وانت الماخذ مي العين

لالدنك وانت لربعك رفعة راس..