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عبدالمهدي يحذر من حرب ويعلن استعداد ايران والسعودية للتفاوض: اسرائيل قصفت الحشد

حذر رئيس الحكومة العراقية عادل عبدالمهدي من وقوع حرب في المنطقة وبقرار فردي.
وقال عبدالمهدي في مقابلة مع الجزيرة، “الذهاب إلى الحرب قد يحصل في أي لحظة وبقرار منفرد لكن الخروج منها سيكون صعبا وقاسيا”.
واضاف “يجب إبعاد شبح الحرب عن المنطقة والجميع يتحدث عن قبوله بالمفاوضات لحل الأزمة”.
وتابع “الكثير من المؤشرات تدل على ألا أحد يريد حربا في المنطقة باستثناء إسرائيل”، إلا انه اكد “دول عدة في المنطقة يمكن أن تكون ساحة للحل والمفاوضات وبغداد واحدة منها، كما ان الدول المعنية بأزمة الخليج تتحدث عن مفاوضات والسعودية وإيران مستعدتان للتفاوض”.
واكد ايضا ان التحقيقات في استهداف بعض مواقع الحشد تشير إلى أن إسرائيل هي من قامت بذلك.
وقال ايضا “نحن مع أي تحالف لتأمين الخليج شرط أن يضم جميع الدول الخليجية.

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