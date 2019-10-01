عصمت شاهين دوسكي في مركز زاخو الثقافي

* بناء الإنسان أفضل من بناء العمران في زمن الركود

بقلم … أنيس ميرو

في زاخو هذه المدينة الرائعة بأهلها الطيبين التي تقع بين الجبال والطبيعة الراقية ويمر فيها نهر الخابور وفي حضور كبير ومميز من الأدباء والمفكرين والمخضرمين والشباب والإعلاميين والقنوات الفضائية ، أقام مركز زاخو الثقافي أمسية أدبية قيمة جدا للأديب والشاعر عصمت شاهين دوسكي حيث قدمه للجمهور الأستاذ شفان عبدي ، ثم بدأ الشاعر عصمت دوسكي بالشكر للمقيمين على هذا المركز الثقافي ومنهم الأستاذ دلخاز موسى وفرهاد بادى وكل الكادر الثقافي ثم التعريف عن نفسه وعن الأديب والإعلامي أحمد لفتة علي مؤلف كتاب ” القلم وبناء فكر الإنسان – رؤية أدبية عن قصائد الشاعر عصمت شاهين دوسكي ” وبعدها كشف عن أفكار إنسانية مهمة تخص الفرد والمجتمع والوطن وأعطى أمثلة واقعية عصرية مضمونها بناء الإنسان أفضل من بناء العمران في زمن الركود والضعف والجهل وعلى الأديب والشاعر أن يكون موقفه صائبا في الأزمات الفكرية والاجتماعية وأن يسخر قلمه لبناء الفكر الإنساني والمجتمع والوطن وتجديد الثقافة ونهوضها بدلا من الركود والروتين ثم قال على المسؤولين المثقفين والدوائر الثقافية الرسمية أن تهتم بالكوادر الثقافية المهمة والمفكرين والعلماء ووضع الأسس لمناهج دراسية راقية تليق بالمتغيرات العالمية ،وخلالها قرأ الشاعر بعض المقاطع الشعرية التي تجسد الواقع الاجتماعي ثم ناقش الحضور من خلال

أسئلة طرحت عليه وقبل الانتهاء من الأمسية فاجئ الحضور بقراءة قصيدة ” زاخو ” التي نالت دهشة وإعجاب الحضور ودوى تصفيق من الجمهور في نهاية القصيدة وتم بعدها توقيع كتاب ” القلم وبناء فكر الإنسان ” . أمسية تاريخية مهمة تنوعت مضامينها وعوالمها الإنسانية ، نتمنى أن تقام مثل هذه الأمسيات في جميع المراكز الثقافية .