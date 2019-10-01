فيلم «أخوة الحرب» يفتتح مهرجان السليمانية السينمائي الدولي الرابع

منصور جهانی – تنطلق يوم الثلاثاء 1/اكتوبر 2019 فعاليات مهرجان السليمانية السينمائي الدولي بنسخته الرابعة بعرض فيلم «أخوات الحرب» للمخرجة كارولينا فورست.

ويبدأ المهرجان السينمائي المنعقد بمدينة السليمانية بإقليم كردستان العراق فعالياته بحسب المكتب الاعلامي للمهرجان، بعرض فيلم «أخوات الحرب» Sisters in Arms للمخرجة والكاتبة الفرنسية «كارولينا فورست» Caroline Fourest، وبمشاركة نخبة من الممثلين من ضمن «ديلان جوين» Dilan Gwyn، «اميره كاسر» Amira Casar، «كاميليا جوردانا» Camélia Jordana ، «مايا سانسا» Maya Sansa، «اشفير جيرال» Esther Garrel، «نانه بلونديل» Nanna Blondell، «كوركماز ارسلان» Korkmaz Arslan، «نوش سكوجين» Noush Skaugen، «مارك ريدر» Mark Ryder و «يوسف دوزو» Youssef Douazou عند تمام الساعة الثامنة مساءا يوم الثلاثاء -1 اكتوبر 2019.

وكان أول عرض عالمي لفيلم «أخوات الحرب» في مهرجان برلين السينمائي الدولي بنسخته الـ 69 في ألمانيا، وعرضه الثاني ولأول مرّة في الشرق الأوسط سيكون في مدينة السليمانية بمشاركة نخبة من السينمائيين المحليين والعالميين.

وتشرف على تنظيم النسخة الرابعة لمهرجان هذا العام شركة «مستي فيلم» للأفلام وبإدارة «فؤاد جلال»، وبرئاسة «ملا بختيار» مسؤول القسم الخاص بدعم هذا المهرجان واحدى الشخصيات السياسية البارزة في إقليم كردستان العراق، والادارة الفنية يشرف عليها «دانر عمر فارس» علاوة على مديرة التنسيق والتنظيم «لينا رضا».

يستضيف مهرجان السليمانية الرابع لهذا العام 134 فيلما لمخرجين من 78 بلد حول العالم، تشمل منتجات أعوام 2018 و 2019 في القسمين التنافسيين: 1- «سينما العالم» (دولي) ويتضمن أقسام الآثار السينمائية الطويلة والقصيرة والأعمال الوثائقية وأفلام الانيميشن والتجريبي، 2- «السينما الكردية» (محلي) ويتضمن الأعمال السينمائية الطويلة والقصيرة، الوثائقية، الانيميشن والتجريبي بالاضافة الى إقامة ورش عمل متخصصة في صناعة الأفلام واجتماعات الإنتاج المشترك.

وسيقدّم أعضاء لجنة تحكيم مهرجان السليمانية Slemani السينمائي الدولي، 14 جائزة كل واحدة منها عبارة عن تمثال ذهبي (الصنوبرة الذهبية) علاوة على جائزة نقدية لأفضل الأعمال الطويلة في قسمي “السينما العالمية” و السينما الكردية، وأفضل فيلم أجنبي وأفضل أخراج وأفضل سيناريو وأفضل تصوير وأفضل فيلم قصير أجنبي وأفضل فيلم وثائقي وأفضل فيلم قصير محلي، علاوة على جائزة لجنة التحكيم الخاصة و4 جوائز خاصة عن طريق شركة «مستي فيلم» السينمائية من ضمن جائزة «شکومهندی» الفخرية، جائزة «أحمد كايا» (المطرب الكردي المعروف)، جائزة الشهيدة «پرچم» (أول فتاة تستشهد خلال حربها ضد تنظيم داعش الارهابي في كوباني بسوريا) وجائزة الراحل «طاها كريمي» (المخرج وفقيد السينما الايرانية).

إدارة العلاقات العامة لمهرجان السليمانية السينمائي