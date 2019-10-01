قادمة من ايران.. كوردستان تتلف أكثر من طن من الكبدة الممنوعة

قامت اللجنة الخاصة باتلاف الشحنات المهربة وغير الصالحة في ادارة معبر باشماخ على الحدود مع ايران، اليوم الاثنين، باتلاف اكثر من طن من مادة كبدة الدجاج غير الصالحة للاستهلاك البشري أريد لها ان تهرب الى داخل اقليم كوردستان.

وجاء في بيان لقسم الاعلام في معبر باشماخ الدولي ان اللجنة الخاصة باتلاف المواد التالفة وغير الصالحة، المكونة من ممثلي مديريات مجمع معبر باشماخ الدولي ومديرية الكمارك ومعاونية الاسايش وشرطة الكمارك، قامت باتلاف 1300 كغم من كبدة الدجاج.

واضاف ان هذه الكمية من الكبدة اريد لها ان تهرب الى اقليم كوردستان بشكل سري على الرغم من ان استيراد هذه المادة ممنوع قانوناً.

واشار بيان اللجنة الى انه على ضوء التعليمات الخاصة بالاستيراد تمت مصادرة تلك الكمية من الكبدة، وبعد اتمام الاجراءات من قبل اللجنة تم اتلافها.