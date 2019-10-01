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قطة تأكل الشاورما من “السيخ” مباشرة في لبنان

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، مقطع فيديو لقطة تأكل اللحم مباشرة من “سيخ الشاورما” في أحد مطاعم جبل لبنان.

ووفق ما ذكرت صفحة “وينيه الدولة” عبر “فيسبوك”، فإن الحادثة وقعت في بلدة نبع الصفا، قضاء الشوف في جبل لبنان، حيث أقدم صاحب أحد المطاعم غير المرخصة على السماح للقطة بالدخول إلى المطعم وتناول اللحمة من “سيخ الشاورما” من دون أن يحرك ساكنا.

 وحذرت الصفحة، ذات الانتشار الواسع في لبنان، المواطنين من تناول الأكل في المطاعم غير المرخصة، وانشدت وزارة الصحة اللبنانية للتحرك وإغلاق هذا المطعم.

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