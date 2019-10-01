(للشيعي العربي.. لماذا تعادي السعودية)..(وأسباب عداءكم واهية)..(فايران اخطر من الارهاب)

بسم الله الرحمن الرحيم

(العداء ضد السعودية من قبل شيعة) للاسباب التالية:

1. كون السعودية يحكمها من معتنقي المذهب الحنبلي الذي يطلقون عليه الشيعة بالوهابية.. اي (كره الناس على عقيدتهم).. منطلق اعداء السعودية من المحسوبين شيعة.. متناسين ايضا (بان بوسط وجنوب.. تم قتل كل من يشتم منه ريحة حنبلي- وهابي).. في حين الشيعة يعيشون بالسعودية وهي دولة يحكمها الوهابية وبين وهابية ولا يتم قتلهم ولا يتم تهجير الشيعة ..ولا نجد اي هجرات للشيعة من السعودية .. ليثبت بان العداء ضدال سعود لا مبرر له الا للعداء الايراني ضد السعودية وتجر ايران حروبها للعراق..بكل خسة ايرانية..

2. الانتحاريين.. والمفخخات.. (وطبعا يسقط هذا المبرر).. اذا ما عرفنا ما يلي:

ü عدد الارهابيين التونسيين من اتباع المذهب المالكي من انتحاريين وانتحاريات ومسلحين بلغ 11 الف تونسي بالعراق وسوريا.. (فلماذا لم يتم العداء الاعلامي ضد تونس وحكومتها؟؟ رغم اقامة فواتح لهؤلاء الارهابيين داخل تونس)؟؟

ü عدد الانتحاريين الفلسطينيين فاق 1500 انتحاري.. غير الاف الارهابيين الاخرين جاءوا من فلسطين ولم نجد هؤلاء الشيعة يعادون الفلسطينيين بل يدعمون حماس التي ترحم زعيمها اسماعيل هنية على بن لادن ووصفه بالشهيد..

3. فتاوى التكفير.. وهذا مردود عليه.. (لو كان الفتاوى سبب الارهاب .. لماذا لم نجد عمليات انتحارية ومفخخات باذربيجان وايران مثلما رايناها بدول تهيمن عليها ايران سوريا والعراق..).. كيف نفسر بان المالكي نفسه رجل ايران بالعراق.. اتهم سوريا بدعم الارهاب منذ عام2003 والايام الدامية ببغداد..كيف نفسر بان هناك ملايين الشيعة بالسعودية لم يتعرضون لعمليات انتحارية ومفخخات.. اذا كانت فتاوى التكفير وراء الارهاب؟؟

ربطنا بالمنشور.. رابط اممي يشير بان اغلب الارهابيين بالجماعات المسلحة تونسيين وليس سعوديين.. وهم من المذهب السني المالكي.. وليس الحنبلي ولا الوهابي.. فلماذا الاعلام المحسوب شيعيا الموالي لايران.. لا يهاجم تونس ولا يركز على ذلك؟؟ هل لان العلاقات التونسية الايرانية موجودة.

ولماذا (ايران اخطر من الارهاب):

فالارهاب عبار عن (مفخخات، انتحاريين).. فكم خسرنا بهؤلاء.. مقارنة بالخسائر من الفساد وسوء الخدمات وارتفاع نسبة الجريمة الجنائية، والمخدرات.. و(وسط وجنوب) مستقر نسبيا بالسنوات الماضية.. مع ميزانيات تقدر بـ 1500 مليار دولار.. فاين ذهبت؟؟ لماذا لم ينهض الشيعة العرب بوسط وجنوب ؟ الجواب لانه تحكم بهم مليشيات واحزاب سياسية فاسدة موالية لايران؟

ليتكرر سؤالنا.. للشيعي العربي الذي يعادي السعودية.. لماذا تكرهون السعودية..

(لا نقول ان السعودية ملائكة.. ولكن بالتاكيد ايران شيطان).. اعطوني سبب لعداءكم ضد السعودية:

1. هل للسعودية مليشيات تستعرض وجودها العسكري رافعة الاعلام السعودية بنص بغداد.. كما تفعل مليشيات بالحشد الايراني الولاء عراقي التمويل..

2. هل السعودية ملئت العراق مخدرات فتكت بالمجتمع وشبابه وطلابه وخاصة بوسط وجنوب..كما فعلت ايران..

3. هل السعودية ملئت العراق مليشيات تجهر بولاءها للملك السعودي.. وتعلن بان العراق جزء من ولاية النظام الملكي السعودي.. كما تفعل ايران.

4. هل السعودية تعلن ملكها (ولي امر المسلمين ام خادم الحرمين الشريفين)؟؟ اليس ايران من تصدر حاكمها (ولي امر العراقيين الواجب الطاعة)؟؟ وويلا لمن ينتقد خامنئي ..

5. هل السعودية هددت بجر الحروب لداخل العراق اذا ما حصلت مواجهة بينها وبين ايران مثلا؟؟ وانها سوف تستهدف السفارة الروسية مثلا لانها تدعم طهران..

6. . هل السعودية تتبنى نظام حكم توسعي..يعلن بان العراق جزء من ولاية ال سعود؟؟ كما يفعل النظام الايراني بان العراق جزء من ولاية الفقيه..

7. .هل السعودية قطعت 42 نهر عن العراق بعز الصيف والجفاف كما فعلت ايران..

8. هل السعودية تخطط وتجهر بمشروعها لممر بري من الرياض لبغداد لدمشق للمتوسط..ام هذه هي ايران التي دمرت العراق لتمرير مخططها بممر بري من طهران لبغداد لدمشق لبيروت وصولا للمتوسط..

9. هل المسؤولين السعوديين صرحوا ولو تصريح .. يدعون فيه بان القرار بالعراق لا يمر الا من الرياض.. او ان العراق اصبح جزء من الامبراطورية السعودية ؟؟ ام هذه تصريحات المسؤولين الايرانيين ..

10. هل تعلم ان القاعدة وداعش تكفران ال سعود.. ويطلقون على ال سعود.. ال سلول….

11. هل تعادون السعودية لانها (مذهب حنبلي) تطلقون عليه وهابي؟ اليس هناك ملايين الشيعة بالسعودية يعيشون ملوك مقارنة بوضع الشيعة بالعراق وايران ولبنان.. والدليل مئات الالف الايرانيين والعراقيين واللبنانيين والسوريين الشيعة يعملون بالخليج الذين تطلقون عليه الوهابي.. ويتمتعون بخيراتها..

ولو اليوم فتحت السعودية حدودها لشيعة العراق وايران لهاجر اكثر من 90% منهم للسعودية.. للتمتع بالخيرات والحياة وفرص العمل .. والخدمات الراقية.. في حين لو فتح العراق او ايران حدودها لشيعة الخليج لما ذهب للاقامة بايران والعراق احد.. (فقط للزيارة الدينية ثم العودة كما هو حاصل اليوم ولا تمنعه السعودية اصلا).. فهدفنا من المنشور توعية الشيعة العرب .. بخسة الاعلام الايراني.. الذي يغسل العقول ضد هذه الدول او تلك حسب مصالح ايران القومية العليا.. مثال (روسيا الداعم الاساس لصدام بكل ترسانته العسكرية التي قمع فيها الشيعة).. ولكن (نجد الاعلام يوجه ضد امريكا.. التي سلاح صدام يخلوا بشكل عام من اي سلاح امريكي).. وقمع صدام معارضيه بسلاح روسي.. وروسيا رفضت اسقاط صدام حتى النفس الاخير.. فلماذا لم يرفع شيعة شعار الموت لروسيا روسيا الشيطان الاكبر .. كلا كلا روسيا.. لماذا العداء ضد امريكا وليس روسيا.. الجواب/لان ايران تريد ذلك..

هل تعلم ايه الشيعي العربي.. بان الاخوان الشياطين السنة وايران وبشار الاسد هم ثالثوث الشر بالعالم.. والارهاب السني جاء للعراق من سوريا الاسد حليف ايران باعتراف رجل ايران نوري المالكي منذ عام 2003.. فلعن الله النظام الايراني الارعن المتغطرس..

ونسال: عود ليش..(السعودي يقتل عراقي.. حرام.. ).. (الايراني .. يقتل عراقي .. حلال)؟

فيدعون ان هناك ..(5000 انتحاري سعودي بالعراق!!! ..حرام).. لكن (قتل 500 الف عراقي على يد الايرانيين بحرب الثمانينات .. حلال)؟؟عود ليش؟ فيروجون بان من جرائم السعودية بالعراق (5000 الاف انتحاري).. علما لا يوجد اي دليل على تلك الاحصائية.. فقط (كلام اعلامي فارغ).. ولكن نسال:

o السعودية الرسمية.. تعتبر هؤلاء الانتحاريين (ارهابيين).. ولا تتبناهم.. فلماذا نحسبهم على السعودية كدولة ونظام.. وهؤلاء بعد عام 2003 جاءوا من سوريا الاسد حليف ايران.. المتهم بدعم الارهاب بالعراق وبالايام الدامية فيه..

o 1600 انتحاري فلسطيني فجرو انفسهم بين العراقيين وشيعتهم العرب خاصة.. وبتأييد من الشعب الفلسطيني.. (فلماذا ايران تدعم حركة حماس الفلسطينية الاخوانية التكفيرية السنية.. رغم اعتراف موالين لايران بان حماس تكفيرية)؟؟ وترحم زعيمه ااسماعيل هنية على اسامة بن لادن.. ووصفه بالشهيد والمجاهد؟

o اغلب الارهابيين الاجانب بالعراق مصريين بعد عام2003 حسب التقارير الدولية ومنهم مايكل كالدويل القائد بقوات التحالف.. وزعيم القاعدة الدموي بالعراق ابو ايوب المصري.. ومفتي القاعدة بالعراق مصري.. ومسؤول تفجيرات القاعدة بالعراق ابو يعقوب المصري.. وغيرهم الكثير.. فلماذا لم يعلنون العداء ضد مصر وهي اولى بالعداء من غيرها..

ونسال.. هل المفروض من السعودية ان لا تدعم العراق بالحرب بالثمانينات..ضد اطماع الخميني الذي يجهر باحتلال العراق.. (فالسعودية خافت ان يكون الايرانيين جيرانهم بالحدود الشمالية اذا ما حتلت ايران العراق).. يعني شيعة يعادون السعودية (لانها دعمت العراق بوجه الجيش الايراني.. في وقت الخميني يطرح تصدير الثورة.. ويجهر بان جيشه سوف يحتل بغداد وكربلاء والبصرة والعراق ككل),., علما الحرب العراقية الايرانية.. تورطت بها دول المنطقة بسبب (استفزازات الخميني لصدام.. واندفاع صدام بالرد).. وننبه بان ايران تهدد بجرب الحروب بصورة مستمرة بالعراق اذا ما حصلت حرب بين ايران وامريكا.. في حين هيئة كبار العلماء السعودية تحركم القتال بالعراق وتحرم الذهاب للعراق والقتال فيه لاي جهة كانت..وهذه الفتوى منذ سنوات.. ومنها ما صدر من هذه الهيئةعام2014..

بالمحصلة:

لم ارى (غباء او دونية.. او قبول بان يكون الانسان ضحية بسذاجة .. لعقيدة مشوهة مصدرة اليه من خارج الحدود).. كما رايتها لشيعة ماما طهران.. فلن ينهض الشيعة العرب بارض الرافدين الا ان يكون لهم اقليمهم من الفاو لسامراء مع بادية كربلاء النخيب وديالى..

هيئة كبار العلماء تحرم الانضمام للجماعات المسلحة بالعراق

https://www.alhurra.com/a/saudi-mofti-warns-jihad/258203.html

فمتى دعمت السعودية المتطرفين السنة؟؟ متى؟

واي جماعة متطرفة دعمتها السعودية.. وبماذا ؟؟ وهل تخاف السعودية ان تقول ادعم هذه الجماعة او تلك؟؟ الجواب كلا..علما داعش والقاعدة يكفرون ال سعود.. ويسمونهم ال سلول .. والاخوان المسلمين بخلاف جذري مع السعودية.. وتحضر السعودية عمل القاعدة والاخوان وداعش باراضيها… ونضع فلم يوتيوب لتصريح المالكي باتهام سوريا بدعم الارهاب وليس السعودية..

ولنتذكر بان هناك 100 جنسية ودولة جاءا منهم انتحاريين.. للعراق.. فلماذا تختزلونها بالسعودية دون غيرها..في وقت هؤلاء لا يمثلون الراي العام الرسمي في السعودية.. وحرمت هيئة كبار العلماء السعودية من القتال بالعراق والمنطقة..

ولنتذكر ان انتحاريين سنة..بعبوات ناسفة ايرانية الصنع..

(الارهاب السني بضوء اخضر ايراني).. الارهاب جاءنا للعراق من دول حليفة لايران.. واولها سوريا الاسد.. فهل تنكرون ذلك؟ فقناة الشرقية والجزيرة والمصرية..صوت للارهاب السني.. الذي بين طياته يكشف الدور الايراني بدعم الارهاب..(فمقتدى الصدر لسنوات وقف لجانب الارهابيين بالفلوجة).. وكانت الشرقية وايران يطبلون له.. فالسنة بالمنطقة حاربوا اسرائيل عدة حروب..ومنها حرب 1973.. في حين ايران لم تحارب اسرائيل ولو يوم واحد.. ولم تطلق ايران اي صاروخ على ا سرائيل من اراضيها رغم ادعاء ايران امتلاكها 100 الف صاروخ واربع مصانع لانتاج الصواريخ تحت الارض..فكم تحتاج ايران من الصواريخ حتى تضرب اسرائسيل بصويريخ من اراضيها .. فمتى اسرائيل تقصف ايران ولو بطلقة؟

ونسال: كم حزام ناسف اسرائيلي؟؟ كم حزام ناسف امريكي..لا يوجد

فداعش لم يكن يوما مدعوم من السعودية .. بل من اعداءها .. وداعش يكفر ال سعود.. ويعتبر ال سعود ال سلول.. الدواعش هم مسلحين ومليشيات.. والله اتمنى لومدعوم دوليا..لحولت جهودي للفضائيات.. وللعمل السياسي على الارض.. علما يران بدستورها اللغة الرسمية فارسية.. ولا يجوز رئيس الجمهورية الا فارسي..وهذه ما لا يوجد باي دولة بالعالم.. ثم ايران دولة للشيعة الفرس.. اذربيجان للشيعة الاذاريين..فعندما نطالب دولة للشيعة العرب.. تقولون لنا (ليس تفرق دين الله لو مذهب الله)؟؟ عجيب؟؟ فمن جهة ثانية تدافعون عن ايران؟؟ عود ليش؟؟ وفي الاحواز الشيعة العرب مضطهدين من قبل النظام الايراني على اساس القومية.. ويحضر فتح اي مدارس اوجامعات باللغةالعربية.. ويحضر تاسيس احزاب تدافع عن حقوق الشيعة العرب بالاحواز..

فاكبر معقل للتكفير هو القران نفسه.. فكل غير مسلم هو اما كافر اومشرك.. اليس كذلك.. ما حكم غير المسلم بالقران؟؟ انه كافر.. مو لو ممو؟ يعني مثلا الشيعة يعتبرون اليزيدي مؤمن؟؟ والمسيحي (من المصدقين)؟؟ مثلا؟ ولا ننسىبان القواعد الامريكية موجودة بتركيا حليفة ايران.. وفي قطر التي تدافع عنها ايران.. وفي باكستان حليفة ايران.. مو لوممو؟؟ ولولا القوات الامريكية لما سقط موروث 1400 سنة من حكم السنة على رقاب الشيعة العرب عام 2003.. ولكنا لحد اليوم نتظر الامام المهدي ان يظهر لانقاذنا من حكم الطغاة ..

علما لو السعودية تريد دعم داعش لدعمتها وامام الملئ.. فمن ماذا تخاف السعودية؟؟

فالسنة العرب بالعراق اضعف نفوذ بينهم هو النفوذ السعودي (بحكم ان المثلث السني العربي بالعراق ..يهيمن على قاعدته الشعبية الاخوان المسلمين السنة الذين لديهم عداء مع السعودية..والبعثية القوميين..والمتطرفين الدواعش والقاعدة وهؤلاء يكفرون ال سعود ويعتبرونهم ال سلول)..

ونذكر بانه لم تصبح اي حرب بين (العراق والسعودية) رسميا..

في حين اصبحت حروب بين (العرب والفرس).. وبين (العراق وايران)..وكلها بارض الرافدين..تعكس اطماع الفرس والايرانيين بارض النهرين..ومنذ الاف السنين القتال بين حضارات وادي الرافدين والايرانيين.. فالنظام السعودي يعتبر (كل من قاتل بالعراق مع الجماعات المسلحة..هم ارهابيين)..وهذا راي الحكومة الرسمي.. في حين (1500 انتحاري فلسطيني بالعراق تعتبرهم حرحة حماس رسميا مجاهدين..وحماس مدعومة رسميا من ايران).. ويذكر بان الصراع بين العثمانيين..وابن سعود.. كان صراع سياسي..ولكن بعد رسم الحدود بين العراق والسعودية..لم يدخل البلدين اي حرب او اي صراع..وما العداء من قبل (شيعة ماما طهران بالحكم) بالعراق ضد السعودية (يعكس عداء ايران ولمصالح ايران القومية العليا) ليس للعراق وشيعته العرب في هذا الصراع ناقةولا جمل بل العراق وشيعته الضحية.. بسبب سياسات ايران الخرقاء

فاين هذا الدعم السعودية للارهاب بالاموال.. كلام في كلام..ما هو دلائله؟؟ واين هذه الاموال.. وداعش اسقطت الموصل بـ 300 داعش برشاشات واحاديات وبخروا فرق عسكري مدججة بمليارات الدولارات من السلاح؟ ثم اين هذا الارهاب من ايران واذربيجان؟؟ لماذا اختزل بالعراق وسوريا؟؟ ما دور دعم سوريا للارهاب منذ عام 2003 لتصديره للعراق.. ما مصداقية مقولة (الارهاب السني بالعراق بضوء اخضر ايراني)..

لماذا عندما ضعف النظام السوري .. انخفضت نسبة الانتحاريين والمفخخات بالعراق حتى اختفت بشكل شبه تام؟؟ ويذكر بان ملايين الشيعة العرب بالسعودية يعيشون افضل من ما يعيشه الشيعة بالعراق وايران.. فعن اي دولة ارهباب.. ولا تنسون 6 مليون اجنبي مسيحي وسيخي وهندوسي وشيعي وغيرهم يقيمون بالسعودية ويعملون بشركاتها..بكل حرية وامان.. عن اي ارهاب؟

فهل رايت انتحاري ..اسرائيلي.. هل رايت انتحاري امريكي .. فجروا ا نفسهم بالعراق؟

الجواب كلا.. فاذا كان عدم وجود انتحاري ايراني بالعراق (نقطة ايجابية للايرانيين..فهي من باب اولى نقاط ايجابية لامريكا واسرائيل)؟؟ فماذا تقولون في ذلك ؟ هل تستطيعون ان تمدحون اسرائيل وامريكا لان لا يوجد انتحاري امريكي او اسرائيلي فجروا انفسهم بالعراق؟ الايرانيين انظموا للمليشيات بالعراق وسوريا (الحرس الثوري) لتهدم مدن سوريا وجعلها ركام.. وهم يفخرون بذلك.. وشارك مئات الاف الايرانيين بقتل مئات الاف العراقيين بحرب الثمانينات.. ويفتخر الايرانيين بذبح العراقيين كم تذبح داعش اليوم ضحاياها.. (بور عضو برلمان ايران يفخر بذبح عراقيين).. بيديه.. ايران قصفت مدن العراق طوال حرب الثمانينات..

وقصفت ايران مدن سوريا وجعلتها ركام.. طوال الحرب السورية.. وتدعم الحوثي بالصواريخ ليرموها على السعودية وليس على اسرائيل .. مو لو ممو؟ واول دولة اعترفت باسرائيل هي ايران الشاه مع تركيا.. ولسنوات طويلة.. وهناك 40 الف يهودي في ايران.. في وقت تصدر ايران شعار الموت لليهود لليمن .. لزرع الفتن بين مكونات الشعب اليمني وشعوب المنطقة..,ولم تعترف السعودية باسرائيل ولو ليوم واحد..

واليكم فلم .. برلماني ايراني يعترف بقتل 700 اسير عراقي

ولنبين مخاطر (ايران).. على رموز الشيعة العرب العسكريين ايضا:

فمن يراجع اي سفارة اجنبية ببغداد.. لاخذ فيزه.. (ولكن لم يمر على السفارة الايرانية).. فهو (متهم وغير مرغوب فيه).. فعبد الوهاب الساعدي (مجرد ذهب للسفارة الامريكية.. لاخذ فيزه ..لمؤتمر بامريكا).. (اصبح من شيعة السفارة)؟؟ ولكن.. (البرلمانيين والرئاسات الثلاث..والمدراء العامين في كثير منهم..والاحزاب وزعاماتها.. (يحجون ليل نهار للسفارة الايرانية).. حلالا مبرورا).. ويلتقون مع (سليماني القيادي بالحرس الثوري).. (اجرا مبرورا)؟؟ عود ليش؟؟

متى اصبحت الخيانة شرف.. والعمالة.. وطنية؟؟ فالسفير السعودي .. (ثامر السبهان).. مجرد (دخل للعراق من بغداد وليس من طهران.. ودخل للشيعة من النجف وليس من قم).. (اصبح مغضوب عليه).. وايران تعتبر العراق ولاية ايرانية.. كما صرح بذلك روحاني (بان اي قرار ببغداد لا يمر الا من طهران).. بهذا المعنى والمقصد..تنبيه: حنان فتلاوي اعترفت بانها التقت مع سليماني وهو عسكري ايراني.. (الا يعتبر ذلك تخابر مع جهات اجنبية)؟؟

و(الذي يسمع عملاء ايران.. يظن ان ايران تحارب اسرائيل .. والمدفعية تتبادل بين اسرائيل وايران.. والصواريخ تتراكع بيناتهم)؟؟

ويجيك واحد يقول لك (ليش تتكلمون ضد ايران؟؟ لماذا لا تتكلمون ضد اسرائيل)؟نسال: هي ايران مثلا داخله حرب مع اسرائيل واحنه ما ندري؟؟شو ايران تستثنى اسرائيل من اي هجمات بالصواريخ من اراضيها.. واسرائسيل تستثني ايران من اي هجمات على اراضيها..وايران تدعي امتلاكها 100 الف صاروخ واربع مصانع صواريخ تحت الارض.. ولم نجد لحد اليوم ايران تضرب اسرائيسل ولو صويريخ من اراضيها؟ايران سنوات بسوريا تجاور اسرائيل بالجولان.. ولم تطلق رصاصة واحده على اسرائيل .. وسليماني رايح جاي بدمشق..كل حروب اسرائيل وكل ضحايا فلسطين قد لا يتجاوز 20 الف قتيل.. فلسطيني ولكن ضحايا المسلمين بسوريا والعراق على يد الايرانيين بلغ مئات الاف وهدمت مدن فوق رؤوس اهلها..

تنبيه

ايران الخميني اصرت على حرب الثمانينات التي اوقعت مليون قتيل بين الطرفين.. واعترف الخميني باصراره على الحرب بقوله شرب السم الزعاف اهون لدي من انهاء الحرب (وهذا العدد الذي قتل من العراقيين على يد الايرانيين..يعادل من قتل من ا لفلسطينيين على يد الاسرائلييين بعشرات الاضعاف بـ 60 سنة).. قتلهم الخميني بثمان سنوات فقط؟؟

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واخير يتأكد للشيعة العرب..بمنطقة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

https://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

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سجاد تقي كاظم