مجلس محافظة كربلاء يمنع مراسل قناة التغيير من التغطية

٢٠١٩/١٠/١

منع عناصر حماية مجلس محافظة كربلاء مراسل قناة التغيير الفضائية الزميل وليد الصالحي من الدخول للمجلس امس الاحد .

الزميل وليد الصالحي قال لجمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، انه “توجه اول امس الأحد في تمام الساعة التاسعة صباحا ، إلى مجلس محافظة كربلاء لغرض لقاء صحفي مع عضو المجلس بشرى عاشور بشأن ملفات فساد ، وعند البوابة الأمنية تم النداء إلى داخل المجلس بوجود وليد الصالحي مراسل التغيير في البوابة ويود الدخول”، مضيفا “كان النداء الذي سمعته ممنوع يدخل ولا أعلم من هو هذا الشخص لكن استفسرت ان المنع من قبل رئيس مجلس المحافظة”.

وعلى صعيد متصل ابلغ مراسل INews الزميل حيدر هادي جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، بأنه ممنوع من دخول مبنى مجلس المحافظة منذ فترة دون مبرر يذكر .

جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، تدين منع الزميلين وليد الصالحي و حيدر هادي من دخول مبنى مجلس محافظة كربلاء، و تؤكد عدم وجود ما يمنع من دخولهم اذ يعد هذا المنع انتهاك واضح لحرية التعبير الذي نص عليه الدستور .

و تطالب الجمعية محافظ كربلاء و رئيس مجلس المحافظة بمتابعة حادثة المنع و ايقافها و العمل على دعم العمل الصحفي كسلطة محلية في المحافظة